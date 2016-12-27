Nijerya'da silahlı örgütlerle kapsamlı mücadele

ABUJA (AA) - GÖKHAN KAVAK - Nijerya'da hem hükümet hem de askeri yetkililer bölgedeki terör örgütleriyle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Dünyanın en önemli petrol üreticilerinden Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram ve Şii Nijerya İslami Hareketi (IMN), çok sayıda kişinin yaşadığı yerleri terk etmesi, ölümü ve yaralanmasından sorumlu tutuluyor.

Boko Haram'a karşı yürütülen savaşta özellikle son dönemde önemli başarılar elde edilen Nijerya'da yaklaşık 4 bin askerle geniş çaplı operasyonlar düzenleniyor. Ülkenin kuzeyindeki Sambisa Ormanı kırsalına yapılan son operasyonlarda bölgede gizlenen çok sayıda örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, bu gelişmenin ardından ordu mensuplarına yaptığı çağrıda, Boko Haram operasyonlarının aynı kararlılıkla devam etmesini istedi.

- Kadın ve çocuklar örgütün elinden kurtarılıyor

Boko Haram'ın kaçırdığı kadın ve çocuklar da ordu birliklerince gerçekleştirilen operasyonlarla kurtarılıyor. Boko Haram'ın 2014'te Chibok'taki bir okula saldırarak kaçırdığı 276 kız öğrenciden hala rehin olanların serbest bırakılması için çalışmalar sürdürülüyor. Çocuklardan 200'e yakınının örgütün elinde olduğu tahmin ediliyor.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, kaçırılan kız çocuklarının serbest bırakılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Uluslararası Af Örgütüne göre, Boko Haram, 2014'ten bu yana 2 binden fazla kadını kaçırdı ve bu kişilerin şu ana kadar sadece bir kısmı kurtarılabildi.

Boko Haram, Nijerya'da 2000'li yılların başından beri faaliyet gösteriyor. Örgütün lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından Boko Haram'ın 2009'da düzenlemeye başladığı kitlesel şiddet eylemlerinde şimdiye kadar binlerce kişi hayatını kaybetti.

Örgütün eylemleri nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 2 milyon Nijeryalı, yerlerinden oldu. Nijerya'nın kuzeyinde faaliyet gösteren örgüt, geçen yıldan beri eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydırdı.



- Şiiler ordu birlikleriyle çatışıyor

Öte yandan Nijerya'nın Kano, Kaduna ve Sokoto eyaletlerinde yaşayan Şiiler ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalar da devam ediyor.

Genelkurmay Başkanına suikast girişiminde bulunmakla suçlanan IMN yasa dışı ilan edildikten 2 gün sonra sözcüsü İbrahim Musa için tutuklama emri çıkarılmıştı.

Nijerya ordusu, Şiilerin 12 Aralık 2015'te General Tukur Buratai'nin konvoyunun geçişini engellemesi üzerine Kaduna'ya bağlı Zaria kentindeki Bakiyyetullah Hüseyniyesi'ne operasyon düzenlemişti. Ordu, operasyonda 7 kişinin öldüğünü, IMN de en az 700 üyesinin öldürüldüğünü iddia etmişti.

Yetkililer, nisan ayında yaptıkları açıklamada, operasyonda öldürülen 347 kişinin cesedinin toplu halde gömüldüğünü itiraf etmişti.

Nijerya Müslüman Hakları Sorunu (MURIC) Abuja Temsilcisi Selahaddin Yusuf da tüm bu gelişmelerin ardından, "Nijerya İslami Hareketi'ni mevcut otoriteye saygı duymaya çağırıyoruz. Nijerya devleti ise adaleti merhametle sağlamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.



Nijerya'daki yaklaşık 80 milyonluk Müslüman nüfusun 4 ila 6 milyonunu oluşturan Şiilerin çoğunluğunun, ülkenin kuzeyinde Kano, Sokoto ve Kaduna eyaletlerinde yaşadığı biliniyor.

- "Saldırı olursa tabii ki İran da Şiileri destekleyecek"

Borno Yaşlılar Forumu'nca Devlet Başkanı Buhari'ye yönelik yapılan çağrıda, Kaduna eyaletindeki krizin barışçıl şekilde sonlandırılması istenirken, aksi halde Nijerya'nın, Borno'da 2009 yılında yaşanan Boko Haram krizine benzer bir krizle karşı karşı kalacağı uyarısında bulunulmuştu.

Forum Başkanı Osman Gaji-Galtimari tarafından Maiduguri'de yayınlanan bildiride, sosyal medya ve yazılı medyada IMN'nin isyancı grup olduğuna ve yasaklandığına dair haberlere dikkat çekilerek "Kaduna eyaletinde şu an ne oluyorsa 2009 yılında Borno eyaletinde aynı şey olmuştur." ifadeleri kullanılmıştı.

Ayrıca Ahmedu Bello Üniversitesi öğretim üyelerinden Abubekir Sadık ise Şiiler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda Suudi Arabistan'ı suçlayarak "Suudi Arabistan dünyanın her yerinde Şii karşıtı propagandaları destekliyor. Eğer Şiilere saldırı olursa tabii ki İran da Şiileri destekleyecek." değerlendirmelerinde bulunmuştu.