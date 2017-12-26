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Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.Yerel basında yer alan haberlere göre ülkenin kuzeyindeki Kaduna eyaletine bağlı çiftçilerin yaşadığı köyde gerçekleştirilen saldırıda...

Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre ülkenin kuzeyindeki Kaduna eyaletine bağlı çiftçilerin yaşadığı köyde gerçekleştirilen saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölge Milletvekili Shehu Nicholas Garba, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen cuma gününden bu yana Kaduna'nın Nindem ve Ungwan Mailafiya köylerinde düzenlenen saldırılarda toplam 20 kişinin öldüğünü kaydetti.

Garba, olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18'inci yüzyılda yaşamış İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

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Kaduna EyaletiNijeryaSilahlı Saldırı
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