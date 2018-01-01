Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Salih Güven ekonomi inovasyon katar
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor
En güvenli yıl oldu
En güvenli yıl oldu
Görev süresi doldu
Görev süresi doldu
5 yılın en iyi performansı
5 yılın en iyi performansı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı

Nijerya'da silahlı saldırı: 21 ölü

ABUJA (AA) - Nijerya'nın güneydoğusundaki Cross River eyaletine bağlı Omoku kentinde, kiliseden çıkanlara yönelik silahlı saldırıda 21 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.Omoku Kilisesi'nin papazı Dandy Bathuel, AA...

Nijerya'da silahlı saldırı: 21 ölü

ABUJA (AA) - Nijerya'nın güneydoğusundaki Cross River eyaletine bağlı Omoku kentinde, kiliseden çıkanlara yönelik silahlı saldırıda 21 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Omoku Kilisesi'nin papazı Dandy Bathuel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, kilisedeki yeni yıl kutlanmasından çıkanlara, evlerine gittikleri sırada saldırı düzenlediğini, hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğunu söyledi.

Bathuel, "Eve dönerken saldırganlar, bu insanlara ateş açtı." dedi.

Cross River polis sözcüsü Omoni Nnamdi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ülkenin petrol bakımından zengin Cross River bölgesinde zaman zaman insan kaçırma olayları yaşanıyor ve silahlı saldırılar düzenleniyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cross River EyaletiNijeryaSaldırı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5