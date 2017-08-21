Nijerya'da tekne kazası: 12 ölü

ABUJA (AA) - Nijerya'nın Lagos eyaletinde teknenin alabora olması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Lagos Su Yolları Müdürlüğü (LASWA) Direktörü Abisola Kamson, 20 Ağustos'ta Ilashe bölgesinde yasa dışı işletilen bir iskeleden kalkan aşırı yüklü teknenin battığını açıkladı.
Arama kurtarma ekiplerinin 4 kişiyi kurtardığını belirten Kamson, 12 kişinin cesedinin bulunduğunu kaydetti.
Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA) sözcüsü İbrahim Farinloye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknedeki toplam yolcu sayısının bilinmediğine ve yolcuların hiçbirinin can yeleği takmadığına dikkati çekti.
Farinloye, kazayla ilgili soruşturma başlattıklarını sözlerine ekledi.