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Nijerya'da temiz su ihtiyacı

- UNICEF, Nijerya'nın kuzeydoğusunda yaşayan 3,6 milyon kişinin temiz su ihtiyacını karşılayamadığını bildirdi

Nijerya'da temiz su ihtiyacı

ABUJA (AA) - Nijerya'da devam eden çatışmalar nedeniyle 3,6 milyon kişinin temiz su ihtiyacını karşılayamadığı bildirildi.

UNICEF'ten, yapılan açıklamada ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram örgütü ile ordu arasında devam eden çatışmalar nedeniyle temiz su şebekelerinin yüzde 75'inin hasar gördüğü belirtildi.

Örgüt, bölgede yaşayan 3,6 milyon kişinin temiz suya erişiminin olmadığına dikkati çekti.

UNICEF verilerine göre, Nijerya'nın kuzeyi, Somali, Güney Sudan ve Yemen'de 14 milyonu çocuk olmak üzere 30 milyon kişi acil temiz suya ihtiyaç duyuyor.

Daha önce de Avrupa Birliği (AB) Uluslararası İlişkileri ve Kalkınma Komiseri Neven Mimica, Nijerya'nın kuzeyindeki Borno eyaletinin tarihindeki en kötü insani krizi yaşadığını dile getirmiş ve temiz su, sağlık hizmetleri, barınak gibi ihtiyaçların yüzde 60'ının karşılanamadığına dikkati çekmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Borno EyaletiNijeryaTemiz Su
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