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Nijerya'da trafik kazası: 19 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti.Nijerya Haber Ajansı'nın (NAN) haberine göre, ülkenin kuzeyinde bulunan Kano-Katsina karayolunda iki otobüsün çapışması sonucu meydana gelen...

Nijerya'da trafik kazası: 19 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Haber Ajansı'nın (NAN) haberine göre, ülkenin kuzeyinde bulunan Kano-Katsina karayolunda iki otobüsün çapışması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi hayatını kaybetti.

İki otobüste bulunan toplam 34 yolcudan 18'i olay yerinde, 1 yolcunun da kaldırıldığı hastanede öldüğü bildirilirken 15 yolcunun da yaralandığı aktarıldı.

Kazanın hatalı sollamadan kaynaklandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
KazaNijerya
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