Nijerya'da trafik kazası: 19 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya Haber Ajansı'nın (NAN) haberine göre, ülkenin kuzeyinde bulunan Kano-Katsina karayolunda iki otobüsün çapışması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi hayatını kaybetti.
İki otobüste bulunan toplam 34 yolcudan 18'i olay yerinde, 1 yolcunun da kaldırıldığı hastanede öldüğü bildirilirken 15 yolcunun da yaralandığı aktarıldı.
Kazanın hatalı sollamadan kaynaklandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.