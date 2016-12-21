Nijerya'da trafik kazası: 20 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Gombe eyaletinde kontrolden çıkan otomobilin, Hazreti Muhammed'in doğum günü kutlamaları için toplanan kalabalığa çarptığı, olayda en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gombe Eyalet Komisyonu Halkla İlişkiler Sorumlusu Ahmed Osman, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobilin kutlamalara katılan kalabalığın arasına daldığını söyledi.

Olayda, 12'si çocuk en az 20 kişinin öldüğünü çok sayıda kişinin yaralandığını belirten Osman, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Ehliyet temininin kolay olduğu Nijerya'da her yıl yüzlerce kişi, kurallara uyulmaması, aşırı hız ve dikkatsizlik gibi nedenlerle meydana gelen trafik kazalarında ölüyor.



