Nijerya'daki Af Programı'ndan 5 milyondan fazla kişi yararlandı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 2009'dan beri devam eden Af Programı'ndan 5 milyondan fazla kişinin yararlandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Af Programı Koordinatörü Paul Boroh, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede zengin petrol yataklarına sahip Nijer Deltası bölgesindeki silahlı gruplara yönelik 2009'da başlatılan Af Programı'na ilişkin bilgi verdi.

Boroh, "Nijer Deltası bölgesinde yürütülen ve barışın sağlanması için önemli bir adım olan Af Programı'ndan 5 milyondan fazla kişi yararlandı." ifadelerini kullandı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Nijer Deltası Özel Temsilcisi de olan Boroh, bölgede petrol ve gaz dağıtım boru hatlarına düzenlenen saldırıların önlenmesiyle yaklaşık 6 milyon kişinin de enerjiye erişebildiğini bildirdi.

Boroh, söz konusu bölgedeki petrol ve gaz tesislerine saldırı düzenleyen silahlı militanlara da çağrıda bulunarak programa dahil olmalarını istedi.

Nijer Deltası bölgesinde 2004'ten itibaren petrol gelirlerinden hak talep eden militanlar, petrol tesislerine ve boru hatlarına saldırı başlatmıştı. Federal hükümet ise saldırıların önüne geçebilmek için 2009'da Af Programı'nı yürürlüğe koymuştu.

Ülke gelirlerinin büyük kısmını petrolden elde eden Nijerya, 1970'li yıllarda üretmeye başladığı petrolle Afrika'nın önde gelen petrol üreticilerinden biri oldu.