Nijerya'daki bombalı saldırı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno eyaletinde çarşamba günü düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.
Nijerya Haber Ajansının haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno'nun başkenti Maiduguri'deki bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e çıktı.
Saldırıyı, terör örgütü Boko Haram üstlendi.
Söz konusu saldırı, son 18 ayda Maiduguri'de düzenlenen en büyük saldırı olma özelliği taşıyor.
Emniyet yetkilileri, çarşamba günü Borno'da düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4'ü saldırgan en az 13 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce insan göç etmek zorunda kalıyor.