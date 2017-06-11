Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya gömlekte bir numara
Çin liderliğini pekiştirdi
Çin liderliğini pekiştirdi
Bayrama otobüs takviyesi
Bayrama otobüs takviyesi
AVM’lerde akvaryum modası başladı
Akvaryum modası başladı
İhracatçıya yeni olanak
İhracatçıya yeni olanak
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı

Nijerya'daki bombalı saldırı

- Ülkenin kuzeydoğusunda çarşamba günü düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 15'e çıktı - Saldırıyı Boko Haram üstlendi

Nijerya'daki bombalı saldırı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno eyaletinde çarşamba günü düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Nijerya Haber Ajansının haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno'nun başkenti Maiduguri'deki bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e çıktı.

Saldırıyı, terör örgütü Boko Haram üstlendi.

Söz konusu saldırı, son 18 ayda Maiduguri'de düzenlenen en büyük saldırı olma özelliği taşıyor.

Emniyet yetkilileri, çarşamba günü Borno'da düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4'ü saldırgan en az 13 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce insan göç etmek zorunda kalıyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Boko HaramNijerya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5