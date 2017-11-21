Nijerya'daki camiye bombalı saldırı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da bir camiyi hedef alan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletinin Mubi şehrindeki bir camiye düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Nijerya Hükümeti ile Nijerya halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Nijerya'nın doğusundaki Adamawa eyaletindeki Mubi bölgesinde bir camide sabah namazı sonrası düzenlenen bombalı saldırıda 50 kişi yaşamını yitirmişti.



