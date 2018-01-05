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Nijerya'daki camiye saldırı

- Dışişleri Bakanlığı, 11 kişinin ölümüne neden olan bombalı intihar saldırısını kınadı

Nijerya'daki camiye saldırı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da önceki gün bir camiye yapılan bombalı intihar saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Gamboru Gala’da bir camiye düzenlenen bombalı intihar saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Nijerya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.


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CamiDışişleri BakanlığıKınamaNijeryaSaldırı
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