Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Nijerya'daki konsoloslukların güvenliği Karmod yapılarıyla sağlanacak

- Karmod Batı Afrika Koordinatörü Özkanca: - "Başkent Abuja'daki yabancı konsolosluklarla beraber, çalışanlarının bulunduğu lojmanların güvenliğinde kullanılacak 13 adet yapımızda 3x7 yeni nesil konteyner modelimiz kullanıldı"

Nijerya'daki konsoloslukların güvenliği Karmod yapılarıyla sağlanacak

İSTANBUL (AA) - Nijerya'da bulunan konsoloslukların güvenliği, Karmod Prefabrik'in üretimi konteyner ofislerden sağlanacak.

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, Nijerya'nın başkenti Abuja'da bulunan yabancı ülke konsoloslukları ve çalışanların yaşadığı lojmanların güvenliğinde görev alacak personelin kullanacağı Karmod üretimi konteyner ofisler, kurulum yapılarak teslim edildi.

Karmod Batı Afrika Koordinatörü Fehim Özkanca, konuya ilişkin değerlendirmesinde, üretimini yaptıkları yeni nesil konteynerin yapı şıklığı ve izolasyonuyla bölge ülkelerinden yoğun talep gördüğünü ifade etti.

Türkiye'de çoğunlukla şantiye yapısı olarak kullanılan konteyner yapılarının Orta Batı Afrika ülkelerinde konut, yönetim ve güvenlik ofisi gibi önemli yapı çözümü olarak tercih edildiğini belirten Özkanca, şunları kaydetti:

"Sandviç panel duvar ve çatı sistemine sahip yeni nesil konteyner ürünlerimiz sunduğu konforla konut, yönetim ofisi gibi önemli sayılabilecek yapı alternatifi olarak Afrika lokasyonunda ilgi görüyor. Türkiye'den demonte gönderdiğimiz yapılar ekiplerimizce yerinde kurulum yapılıyor. 21 metrekarelik bir ünite 2 saat gibi kısa sürede kullanıma hazır halde teslim ediliyor. Başkent Abuja'daki yabancı konsolosluklarla beraber çalışanlarının bulunduğu lojmanların güvenliğinde kullanılacak 13 adet yapımızda 3x7 yeni nesil konteyner modelimiz kullanıldı. Bu yapımızın en önemli farkı tam demonte sistemde üretilmiş olup benzerlerine göre 7 metrekare daha geniş kullanım alanı sunuyor olması."

Fehim Özkanca, proje kapsamında hazırlanan ürünlerin tamamında 150 watt solar paneller kullanıldığı bilgisini vererek, "Böylece her yapı içerisinde kullanılacak ihtiyaç olan enerjiyi depolamış olacak. Konteynerin camlarında normal ısı camlara göre güneş ışınlarını yüzde 43'e varan oranda azaltan filter cam kullanıldı. Her üniteye klima ve güvenlik kamera takip ekranı kullanıma hazır şekilde montajlandı. Ürünlerimiz Nijerya bayrağında yer alan renklere boyanarak teslim edildi." görüşlerini aktardı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Karmod
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5