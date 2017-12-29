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Nijeryalı göçmenler Libya'dan gönüllü olarak ülkelerine dönüyor

- Son bir yolda 6 bin 672 Nijeryalı göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü

Nijeryalı göçmenler Libya'dan gönüllü olarak ülkelerine dönüyor

ABUJA (AA) - Avrupa'ya göç etmek isteyen binlerce Nijeryagöçmen, son bir yılda Libya'dan gönüllü olarak ülkesine döndü.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA), 6 Ocak - 28 Aralık 2017 arasında 6 bin 672 Nijeryalı göçmenin gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndüğünü açıkladı.

Göçmenlerin, ülkelerine dönmelerinde sivil toplum örgütleri ve Nijerya hükümetinin ortak çalışmasının etkili olduğuna dikkat çekildi.

Yaklaşık 186 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi olarak Nijerya'da halk, devam eden ekonomik kriz ve yolsuzluklar nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren Boko Haram örgütü ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar da milyonlarca Nijeryalının evlerini terk etmek zorunda kalmasına yol açıyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenlerin bazıları insan kaçakçılarının eline düşebiliyor ya da çöl ve denizde hayatını kaybediyor.

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Anahtar Kelimeler:
GöçmenNEMANijerya
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