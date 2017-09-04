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Nijeryalı Müslüman liderden birlik çağrısı

ABUJA (AA) - Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinin Sultanı Muhammed Saad Ebubekir, ülkenin kuzeyinde küçük bir topluluk olarak yaşayan İgbo halkına yönelik ayrılıkçı ifadeleri kınayarak, birlik çağrısı yaptı.İgbo halkının...

Nijeryalı Müslüman liderden birlik çağrısı

ABUJA (AA) - Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinin Sultanı Muhammed Saad Ebubekir, ülkenin kuzeyinde küçük bir topluluk olarak yaşayan İgbo halkına yönelik ayrılıkçı ifadeleri kınayarak, birlik çağrısı yaptı.

İgbo halkının ilerleri gelenlerinin ziyareti sırasında açıklama yapan Ebubekir, ülkenin kuzeyinde azınlık olarak yaşayan İgbolara yapılan "bu toprakları terk etmeleri" yönündeki çağrıları eleştirdi.

İgbolara yönelik herhangi bir saldırıya karşı çıkacağını dile getiren Ebubekir, "Eğer, herhangi biri, İgbo halkına yönelik saldırı planlıyorsa öncelikli olarak bana saldırmalıdır. Arewa gençlerinin 'İgbo halkının Nijerya'nın kuzeyini terk etmesi' çağrılarını reddediyorum." dedi.

Nijerya'da yaklaşık 100 milyon Müslümanın temsilcisi olan Nijerya İslam İşleri Yüksek Kurulu'nun da (NSCIA) Başkanı olan Ebubekir, Arewa Gençlik Hareketince yapılan bu çağrının, İgboları temsil eden ve güneydoğuda faaliyet yürüten Biafra Yerli Halkı (IPOB) adlı grubun ayrılıkçı açıklamalarının ardından gelmesi dikkat çekti.

Arewa Gençlik Hareketi, bir süre önce ülkenin kuzeyinde yaşayan İgbo halkının toprakları terk etmeleri, aksi taktirde halka saldıracakları tehdidinde bulunmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
ArewaIgbo YerlileriNijerya
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