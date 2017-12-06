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Nijeryalı yüzlerce göçmen ülkesine geri döndü

ABUJA (AA) - Nijerya'dan Avrupa ülkelerine mülteci olarak gitmek isteyen 401 Nijeryalı ülkesine geri döndü.Lagos Havaalanı Sözcüsü Joseph Alabi, son 24 saat içerisinde Libya'dan 401 Nijeryalı göçmenin ülkesine döndüğünü açıkladı.Alabi,...

Nijeryalı yüzlerce göçmen ülkesine geri döndü

ABUJA (AA) - Nijerya'dan Avrupa ülkelerine mülteci olarak gitmek isteyen 401 Nijeryalı ülkesine geri döndü.

Lagos Havaalanı Sözcüsü Joseph Alabi, son 24 saat içerisinde Libya'dan 401 Nijeryalı göçmenin ülkesine döndüğünü açıkladı.

Alabi, "Ülkesine dönen Nijeryalı göçmenler arasında bulunan 65 erkek, 179 kadın, 7 çocuk ve 6 bebeğin acil müdahaleye ihtiyacı vardı." dedi.

Nijerya Dışişleri Bakanlığı ise Libya'da halen 2 bin 778 Nijeryalı göçmenin bulunduğunu bildirdi.

Nijerya'da devam eden ekonomik kriz ve yolsuzluklar nedeniyle halk zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Ülkenin kuzeydoğusunda etkili olan Boko Haram örgütü ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle milyonlarca insan evlerini terk etmek zorunda kalıyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenler ya insan ve uyuşturucu kaçakçılarının eline düşüyor ya da çöl ve denizde hayatını kaybediyor.

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