Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Yavuz Kurt
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat

Nijeryalılar Buhari'nin ülkeye dönmesi nedeniyle şükür namazı kıldı

- Jigawa, Katsina, Sokoto, Kebbi, Zamfara ve Kaduna eyaletlerinden Kano eyaletine gelen binlerce Nijeryalı Müslüman, stadyumda bir araya gelerek Buhari'nin ülkeye dönmesi üzerine şükür namazı kıldı

Nijeryalılar Buhari'nin ülkeye dönmesi nedeniyle şükür namazı kıldı

ABUJA (AA) - Nijerya'nın Kano eyaletinde toplanan binlerce Nijeryalı Müslüman, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin ülkeye dönüşü nedeniyle şükür namazı kıldı.

Ulusal basında yer alan habere göre, Jigawa, Katsina, Sokoto, Kebbi, Zamfara ve Kaduna eyaletlerinden Kano'ya gelen binlerce Nijeryalı Müslüman Sani Abacha Stadyumu'nda Buhari'nin ülkeye dönüşü nedeniyle şükür namazı kıldı.

Programın organize edenlerden Alhaji İbrahim Şa'ban Sharada, "Şükür namazı Devlet Başkanımız Buhari'nin hayatını koruyan Allah'a şükranlarımızı belirtmek içindi. Başkanımız tamamen kurtuldu ve ülkesine döndü." ifadesini kullandı.

Şükür namazına katılanlar arasında İslam alimleri, siyasi liderler, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve öğrenci birlikleri de yer aldı.

Devlet Başkanı Buhari, tedavi amacıyla bu yıl iki defa İngiltere'ye gitmiş ve aylarca tedavi görmüştü.

Buhari'nin İngiltere'de uzun süre kalması Nijerya'da tartışmalara neden olmuş ve bazı kesimler devlet başkanına sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesi çağrısı yapmıştı.

Fulani kökenli Buhari, yaptığı askeri darbeyle 1983-1985 yılları arasında Nijerya Devlet Başkanılığı yapmıştı. Nijerya ordusundan tümgeneral düzeyinde emekli olan Buhari, 2015 genel seçimlerini kazanarak tekrar devlet başkanlığı görevine gelmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Devlet Başkanı Muhammed BuhariNijerya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5