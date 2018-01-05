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Nikah masasına askeri kamuflajla oturdular

- Hataylı uzman çavuş ve nişanlısı nikah törenine askeri kamuflaj giyerek katıldı

Nikah masasına askeri kamuflajla oturdular

HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde nikah kıyan uzman çavuş ve eşi törene askeri kamuflaj giyerek katıldı.

Mardin'de görev yapan uzman çavuş Serdar Çetinkaya, yıllık izninde nikah için memleketi Hatay'a geldi.

Burada, Yayladağı Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne başvuran ve nikah masasına oturan Serdar Çetinkaya ve Kevser Bilge çifti hayatlarının en özel gününde askeri kamuflaj giymeyi tercih etti.

Askeri kamuflajlı çift, tören sonunda yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlçede bir markette çalışan Kevser Bilge Çetinkaya, nikah töreninde giymek üzere askeri kamuflaj diktirdiğini söyledi.

Eşinin asker olması ve kendisinin de bu mesleği çok sevmesi üzerine böyle bir karar aldıklarını anlatan Çetinkaya, "Vatanımıza, Türk bayrağına aşığız. Eşim de çok kutsal bir görev yapıyor. Ben de askeri elbiseyi gururla giyerek eşime uyum sağlamış oldum." ifadelerini kullandı.




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Askeri ElbiseHatayNikahTORENYayladağı
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