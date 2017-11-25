Nilüfer Çayı'nda erkek cesedi bulundu

BURSA (AA) - Bursa'da, Nilüfer Çayı'nda bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Merkezi'nin arkasından geçen çayın yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin merdivenle istinat duvarından kıyıya inerek yaptığı incelemede, söz konusu kişinin öldüğü anlaşıldı.

Ceset, polisin olay yeri incelemesinin ardından itfaiye görevlileri tarafından sedyeye bağlanarak yola çıkarıldı.

Daha sonra ekipler, ölen kişinin 54 yaşındaki Mustafa Kırgıl olduğunu belirledi.

Kırgıl'ın cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada, çayın istinat duvarında Kırgıl'a ait cep telefonu ile alkol şişeleri bulunduğu görüldü.