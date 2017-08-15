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Nişanlısının evinde ölen kişinin katil zanlısı tutuklandı

- Buca'da evlerinde kavga ettikleri sırada kendilerini ayırmaya çalışan damatlarının ölümüne yol açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan baba serbest bırakıldı, oğlu ise tutuklandı

Nişanlısının evinde ölen kişinin katil zanlısı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesindeki evlerinde kavga ettikleri sırada kendilerini ayırmaya çalışan damatlarının ölümüne yol açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan baba serbest bırakıldı, oğlu ise tutuklandı.

Şirinyer Semti 425 Sokak'taki evlerinde tartıştıkları sırada kendilerini ayırmaya çalışan evin kızının nişanlısı Nihat Ateş'in (40) darbeyle ölümüne neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet C. (34) ile babası Mehmet Engin C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ahmet C, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, babası Mehmet Engin C. ise ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Zanlının ifadesinde, kız kardeşinin nişanlısıyla bir sorunu olmadığını söylediği, olay gecesi alkollü olduğunu, ailesiyle yatalak dedesine bakmadıkları için kavga ettiğini ve sonrasında yaşananları hatırlamadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Buca ilçesi Şirinyer Semti'nde 11 Ağustosta evlerinde kavga eden baba Mehmet Engin C. ile oğlu Ahmet C'yi ayırmak için araya giren Nihat Ateş, aldığı darbe sonucu yaşamını yitirmiş, baba ile oğlu gözaltına alınmıştı.

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