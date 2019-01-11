Nissan'ın eski Üst Yöneticisi Chosn hakkında yeni suçlamalar

ANKARA (AA) - Uzak Doğu ülkesi Japonya'da savcılar, gözaltına alınan eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn hakkında ek iddianame hazırladı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, savcılık, şirketten aldığı ücreti düşük gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan eski Üst Yönetici Ghosn'un 2008 mali krizi sırasında kişisel yatırımlarından uğradığı zararı şirkete ödettiği ve 2018'den önceki 3 mali yılda aldığı ücreti düşük gösterdiği gerekçesiyle iki ayrı güveni ihlal suçlaması yöneltti.

64 yaşındaki Ghosn'un, ilk suçlamada 2015-2018 yıllarında şirketten aldığı ücreti düşük gösterdiği iddia edilmişti.

Ghosn, benzer bir suçlamayla 2010-2015 yıllarında ücretini düşük gösterdiği gerekçesiyle 19 Kasım 2018'de Tokyo'da gözaltına alınmıştı.

Her iki suçlamada düşük gösterilen miktarın toplam 83 milyon dolar olduğu belirtildi.

İkinci suçlamada ise Ghosn, bir Arap iş adamıyla yaptığı özel döviz takas anlaşmasında uğradığı 14,7 milyon dolar zararı şirkete ödettiği iddia edildi.

Halit Cufali adlı iş adamının anlaşmanın ardından Ghosn'a önemli miktarda kredi açtığı ifade edildi.

Ghosn, Cufali ile ilişkilerinin Nissan'a Ortadoğu'da avantajlı iş yapma imkanı sağladığını ve şirketin çıkarına olduğunu savundu.