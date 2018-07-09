Nissibi Köprüsü turizm ve ekonomiye katkı sağlıyor

ŞANLIURFA (AA) - "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin boğaz köprüsü" olarak nitelendirilen Türkiye'nin en uzun üçüncü asma köprüsü Nissibi, birçok il arasında ulaşımı kolaylaştırırken, turizm ve ekonomiye de katkıda bulunuyor.

Adıyaman'ı, Şanlıurfa ve Diyarbakır'a bağlayan Siverek-Kahta karayolunun 1992'de sular altında kalmasının ardından bölge ekonomisi olumsuz etkilendi, kentler arasındaki mesafeler uzadı.



Fırat Nehri'nin ayırdığı iki yaka arasında sadece feribot seferleri ile sınırlı şartlarda sağlanabilen ulaşım, yaklaşık 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Nissibi Köprüsü sayesinde çok daha kısaldı ve konforlu hale geldi.



Rahatlayan ulaşımın yanı sıra bölge ekonomisi ve turizmini de canlandıran köprü, doğudan batıya giden otobüs firmaları ile nakliye firmalarının maliyetlerinin düşmesini sağladı.

Mardin'deki tarihi alanları ve Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nı ziyaret etmek isteyen turistlerin de yoğun kullandığı köprü, turizme de ciddi katkı sunuyor.



Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Ahmet Öncül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nissibi Köprüsü'nün gönülleri birleştirdiğini söyledi.

Köprünün ekonomiyle birlikte insan ilişkilerine de olumlu katkı sağladığını belirten Öncül, şöyle devam etti:

"Akrabaları ile bağları kesilen Kahta, Adıyaman ile Siverekli vatandaşlarımızın zorluklar içerisinde kullandığı bir Fırat vardı. Köprünün yapılmasıyla bu gönüller daha kısa sürede buluştu. Nissibi Köprüsü bu yörede yaşayan insanların ulaşımını, ekonomik, sosyal ve kültürel etkileşimini sağlayan bir köprü. Kendi imkanlarımız, teknolojimizle, teknik adamlarımızla yaptığımız ve Türkiye'deki sayılı köprülerden bir tanesi. Özellikle bölgede yaşayanların Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş hatta Kayseri'ye ulaşımlarını sağlayan, buralarda imal edilen malzemenin bölgeye ulaşmasında maliyetleri düşüren bir köprü."

Öncül, daha önce ulaşımın feribotlarla sağlandığını aktararak, "Vatandaşların işlettiği feribotlar vardı, bazen seferi kaçırdığınız zaman saatlerce bekliyordunuz ki bu da iş ve zaman kaybının yanı sıra maliyetlerin yükselmesine sebep oluyordu. Şu anda 5 dakikada köprüyü geçebiliyorsunuz." dedi.

- "Ulaşım çok kolay hale geldi"

Nissibi Köprüsü'nün turizme de ciddi katkı sunduğunu dile getiren Öncül, şöyle devam etti:

"Fırat saklı bir cennet. Takoran Vadisi ve bu bölge bugüne kadar hiç bilinmeyen, tanınmayan ve tanıtılmayan bir yöreydi. Batı ülkelerinden ve özellikle de Japonya ve Çin'den Nemrut Dağı'nı görmek için gelen turistler var. Daha önce Nemrut Dağı'ndan Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya geçişlerde özellikle tur şirketleri büyük zorluklar yaşıyordu, feribotlarla ulaşım sağlandığı dönemlerde çeşitli sıkıntılar oluyordu. Tur şirketleri özellikle Adıyaman, Mardin ve Diyarbakır'a kolaylıkla ulaşabiliyor."

Diyarbakır ile Adıyaman arasında nakliyecilik yapan tır sürücüsü Abdulsamet Baytok, Nissibi Köprüsü yapılmadan önce de bu güzergahı kullandıklarını, daha önce küçük araçlarla nakliyecilik yaptıklarını anlattı.

Köprünün yapılmasıyla ulaşımın daha rahat hale geldiğini kaydeden Baytok, şunları söyledi:

"Çok mükemmel bir şey, rahat gidip geliyoruz. Daha önce geliyorduk, feribot vardı. Saatlerce bekliyorduk ki gelip bizi karşıya taşısın. Ben şoför olarak bütün yollarımız, istikametlerimiz ve güzergahlarımız hep duble yol olsun isterim. Biz daha rahat ederiz. Yollar dar oldukça sıkıntıya giriyoruz. Ben şu anda Adıyaman-Diyarbakır arasında çalışıyorum ama genelde arkadaşlarımız buradan Kahramanmaraş, Elbistan, gidebildikleri yere kadar gidiyorlar. Kısaca ulaşım çok kolay hale geldi."

Tır sürücüsü Cengiz Nargül de çok sık kullandığı köprünün bölge ekonomisine ciddi katkı sağladığını belirtti.