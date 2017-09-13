Nizhnekamsk şehri heyeti Marmaris'te

MUĞLA (AA) - Tataristan Cumhuriyeti Nizhnekamsk Belediye Başkanı Aydar Metşin başkanlığındaki heyet, 2 günlük çalışma ziyareti için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Marmaris'te yerel yönetimler, Marmaris Ticaret Odası, turizm birliklerine ziyaretler yapacak olan heyet, ilk olarak Marmaris Belediyesini ziyaret etti.

Nizhnekamsk Belediye Başkanı Aydar Metşin, Nizhnekamsk Uluslararası Havaalanı Genel Müdürü Sergey Romantsov, Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Yetkili Temsilcisi Ayrat Gataullin, Nizhnekamsk Belediye Meclis üyeleri ve belediye birim müdürlerinden oluşan heyet, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve başkan yardımcıları ile meclis toplantı salonunda bir araya geldi.

Metşin, Nizhnekamsk şehri hakkında Marmaris heyetine bilgiler verdi.

- 100 seçilmiş aile kardeş aile yapılacak

Toplantıda Marmaris turizm heyeti oluşturarak Nizhnekamsk'ta acente toplantısı yapılması, Marmaris ile Nizhnekamsk'te 100 aile belirlenip, kardeş aile yapılarak karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmesi, okul birincilerinin, yetim ve öksüz çocukların aileleriyle birlikte Marmaris'e getirilmesi kararlaştırıldı.

Metşin, sunumu sonrasında yaptığı konuşmada, Marmaris'te turizm ve ticaret alanında işbirliği içinde olmaya geldiklerini söyledi.

Marmaris ile ikili ilişkileri kuvvetlendirmeyi ve yeni dostluklar oluşturmayı istediklerini belirten Metşin, "Her alanda işbirliğini Marmaris ile geliştirmeye hazırız. Sadece şehrimiz değil, bölgemizi içine alacak şekilde destek vermeye, projeler üretmeye çalışacağız." dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ise Nizhnekamsk'in planlı ve istekli büyümesinden etkilendiğini vurguladı.

Turizm kenti olarak Nizhnekamsk ile işbirliği içinde olmaya çalışacaklarını anlatan Acar, "Her alanda işbirliği yapılmasına belediye olarak destek vereceğiz. Bu ziyaret karşılık bulacak ve biz de bir ziyaret yapacağız. Belediyeler arası sosyal projelere imza atacağız." diye konuştu.

Heyetler arası toplantıya, ilçede tatilde bulunan Hollanda Rotterdam Charlois İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Baran, Dalaman ATM Havaalanı Genel Müdürü Hamdi Güvenç, Anex Tour Kontrat Müdürü Mustafa Özden de katıldı.

Nizhnekamsk Belediye Başkanı Aydar Metşin, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'a şehrin milli şapkasını ve çeşitli hediyeler verirken, Marmaris'e özgü yöresel ürünlerden hediyeler de Nizhnekamsk heyetine verildi.