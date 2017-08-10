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NKÜ'de kayıtlar yüzde 100'e ulaştı

- NKÜ Rektör Prof. Dr. Şimşek : - "Üniversitemizin lisans programlarına yerleştirmeler yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış olup, bu başarıyı gösteren ilk dört üniversiteden biri olmanın mutluluğunu yaşamaktayız"

NKÜ'de kayıtlar yüzde 100'e ulaştı

TEKİRDAĞ (AA) - Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) 2017 yılı lisans programlarına yerleşim oranının yüzde 100 olarak gerçekleştiği bildirildi.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, yazılı açıklamasında, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2017-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklandığını anımsattı.

Üniversite olarak uluslararası deneyime sahip, güçlü akademik kadroya sahip olduklarını ifade eden Şimşek, "Üniversitemizin lisans programlarına yerleştirmeler yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış olup, bu başarıyı gösteren ilk dört üniversiteden biri olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. NKÜ, çağın gereklerine uygun bir teknik altyapıya sahiptir. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.


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KayıtNamık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman ŞimşekÖSYSTekirdağ
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