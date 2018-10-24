NN Hayat ve Emeklilik acenteleriyle Mardin'de bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik, görüş ve önerilerini dinlemek amacıyla acenteleriyle Mardin’de buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NN Hayat ve Emeklilik’in 3'er aylık periyodlarla gerçekleştirdiği acenteler toplantısının üçüncü ayağı Mardin’de yapıldı. Mardin’in tarihi dokusu ve lezzetli yemekleriyle motivasyon sağlayan ekip, yılın ilk 9 ayını değerlendirip piyasaya yeni sürülecek ürünler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Acente Konseyi’ne 14 acente temsilcisi katıldı. Konseyde Ürün Geliştirme ve Ürün Yönetimi Müdürü Melek Kurt, kasım ayında satışa çıkarılacak yeni hayat ürününün tüm detaylarını anlatarak acentelerin görüşlerini dinledi. Yeni ürünlerin ön plana çıkarıldığı ekip toplantısında fon performansları, müşteri hizmetleri ve müşteri memnuniyeti gibi konular da tartışıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Acente Satış Müdürü Özcan Köseoğlu, "NN Hayat ve Emeklilik olarak Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veriyor, bu sebeple acente toplantılarımızı da ülkemizin farklı noktalarında gerçekleştiriyoruz. Böylece motivasyonumuzu Türkiye’den, gücümüzü değişime hızlıca ayak uyduran ve birbiriyle uyumlu çalışan ekip yapımızdan alıyoruz. Toplantılarımızda acentelerimizin görüş ve önerilerini dinliyor, yeni konularımızı ele almanın yanı sıra, geçirdiğimiz periyodu değerlendiriyor ve hedeflerimize ne kadar yaklaştığımızı ölçüyoruz.” ifadelerini kullandı.

10 milyon TL ile geçen 15 yılın en iyi BES APE satışının da kutlandığı acente toplantısında, Yatırım Yönetimi Müdürü Cüneyt Yüngül ise dünyanın büyüyen trendi olan fon danışmanlığı, fon yönetimi ve piyasadaki gelişmelere yönelik bilgi birikimini acentelere aktardı.

Ayrıca toplantıda Müşteri İletişim Merkezi Müdürü Aslı Tiryakioğlu da satışta müşteri memnuniyetinin önemine, acente sahiplerinin bu konuya ilişkin taşıması gerektiği sorumluluğa ve mevzuatlara ilişkin bilgilendirme yaptı.

Acenteler, Türkiye’nin tarih mirası olan ve simge yapıları sayılan Dara Antik Kenti, Nekropolis, Mor Gabriel Kilisesi, Kasımiye Medresesi ve Mardin şehir merkezini de ziyaret etti.