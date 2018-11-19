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NN Hayat ve Emeklilik Koşu Kulübü Mardinli çocuklar için koştu

- NN Hayat ve Emeklilik, 27 kişinin yer aldığı Koşu Kulübü ile Vodafone 40. İstanbul Maratonu’nda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı yararına koştu - NN Hayat ve Emeklilik’in topladığı bağışlarla Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın 6-14 yaş aralığındaki çocuklara eğitim desteği sağladığı Mardin Savur Öğrenin Birimindeki 120 çocuğun beş senelik gideri karşılanmasını sağladı

NN Hayat ve Emeklilik Koşu Kulübü Mardinli çocuklar için koştu
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İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik, 27 kişinin yer aldığı Koşu Kulübü ile Vodafone 40. İstanbul Maratonu’nda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına koşu yaptı.

NN Hayat ve Emeklilik açıklamasına göre, şirket çalışanlarının oluşturduğu Koşu Kulübü ile Vodafone 40. İstanbul Maratonu’nda çocuklar yararına koştu.

Vakıf için bağış da toplayan kulüp TEGV’nin 6-14 yaş aralığındaki çocuklara eğitim desteği sağladığı Mardin Savur Öğrenim Birimindeki 120 çocuğun beş senelik giderinin karşılanmasını sağladı.

Müşteri odaklı yaklaşımıyla müşterilerinin önceliklerini anlayan, onların geleceklerini güvence altına alabilmek için ürün ve çözümler sunan NN Hayat ve Emeklilik, Koşu Kulübü ile TEGV yararına koştu. 27 çalışanın yer aldığı kulüp, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı yararına bağış topladı.

NN Hayat ve Emeklilik’in topladığı bağışlarla Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın 6-14 yaş aralığındaki çocuklara eğitim desteği sağladığı Mardin Savur Öğrenin Birimindeki 120 çocuğun beş senelik gideri karşılanmasını sağladı.

- Koşu Kulübü, 2010 yılından bu yana toplum yararına koşuyor


Açıklamada verilen bilgilere göre, NN Hayat ve Emeklilik Koşu Kulübü, 2010 yılından bu yana hem yarı maraton hem de tam maratonlarda toplum yararına koşarak Omurilik Felçlileri, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı ve bu kez de TEGV için destek olmaya devam ediyor.

Çocuklara eğitimin gücünü ve geleceği değiştirme cesaretini kazandırmak için çalışan TEGV, farklı becerilere sahip olarak dünyaya gelen tüm çocukların kendi potansiyellerini ve yeteneklerini keşfetmelerine fırsat tanımayı amaçlıyor. 1995 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren vakfın eğitim programları Türkiye’nin dört bir yanında kurulmuş sabit ve seyahat eden özellikteki etkinlik noktalarında; renkli, çocuk dostu, yaratıcılığı teşvik eden ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan özgün mekanlarında uygulanıyor.

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NN Hayat Ve EmeklilikTEGVVodafone 40. İstanbul Maratonu
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