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NN Hayat ve Emeklilik'te hibrit modelle hızlı ve kolay otomatik BES imkanı

- NN Hayat ve Emeklilik, 10 ila 49 çalışanı olan firmalar için hızlı ve kolay BES olanağı tanıyan "NN Ekstra" ürününü hizmete sundu

NN Hayat ve Emeklilik'te hibrit modelle hızlı ve kolay otomatik BES imkanı

İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik, şirket çalışanlarının "NN Ekstra" adlı hibrit modelle imzasız ve dijital olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) katılmasına olanak tanıyor.

NN Hayat ve Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, temmuz ayı itibarıyla 10 ila 49 çalışanı olan firmalar için hızlı ve kolay BES olanağı tanıyan "NN Ekstra" ürününü hizmete soktu.

Tüm işlemlerin imzasız ve dijital yürütüldüğü süreçte ihtiyaç anında müşteri iletişim merkezi üzerinden özel olarak eğitilmiş bir ekip de devreye girerek firmalara destek oluyor.

Daha önce de Kolay IK, Paraşüt, Multinet, GittiGidiyor ve Luca ile yaptığı iş birlikleriyle inovasyonda söz sahibi olduğunu kanıtlayan NN, geliştirdiği yeni ve dijital ürünlerle sektörde öncü olmayı ve müşterilerinin ihtiyaçlarına çözüm geliştirmek amacıyla inovasyon yatırımlarını sürdürüyor.

NN Hayat ve Emeklilik Sparklab İnovasyon Departmanı Direktörü Sevinç Ener, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şirketin son 2 yıldır inovasyon alanında önemli adımlar attığını belirterek, müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni modelleri test etmeyi ve yeni kanallara odaklanmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Gelişen teknolojiler ile değişen tüketici alışkanlıklarına şirketlerin de ayak uydurması gerektiğine işaret eden Ener, "Dijital dönüşüm çağındayız. Otomatik Katılım Sistemi’nin de kağıtsız, dijital ve telefon destekli olması firmaların ihtiyaçları ile doğan bir projedir." ifadelerini kullandı.

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NN Hayat Ve Emeklilik
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