Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda mersin dünya
SoftBank Group'tan yapay zekaya yeni fon
Yapay zekaya fon
Alman kimya devi Bayer'e tazminat indirimi
Bayer'e tazminat indirimi
Köprü ve otoyol gelirleri
Köprü ve otoyol gelirleri
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
Merkez'den faiz indirimi
Ovacık 'lavanta' koktu
Ovacık 'lavanta' koktu

NN Hayat ve Emeklilik’te önemli atama

Sigorta sektöründe yenilikçi ve müşteri odaklı çözümler sunan NN Hayat ve Emeklilik’te önemli bir atama gerçekleştirildi. Aynı şirkette Risk Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan H. Kerem Özdağ, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı.

NN Hayat ve Emeklilik’te önemli atama
banner17

Dünyanın en köklü sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerinden NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik’te önemli bir atama gerçekleşti. NN Hayat ve Emeklilik Risk Genel Müdür Yardımcısı H. Kerem Özdağ 1 Ağustos itibarıyla Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenecek.

1998 yılında Hacettepe İstatistik bölümünden mezun olan H. Kerem Özdağ, iş hayatına 1998 yılında Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcısı olarak başladı. Sonrasında aynı kurumda Sigorta Denetleme Aktüeri olarak çalışan Özdağ, 2005 – 2007 yıllarında Boston Üniversitesi’nde Aktüerya yüksek lisansını yaptı. 2010 ve 2011 yıllarında Ernst & Young bünyesinde Aktüerya Müdürü, 2013 yılına kadar da Sompo Japan Sigorta’da Aktüerya Müdürü olarak görev aldı. Özdağ 4 yıl boyunca Türkiye Sigorta Birliği’nde Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlendi. 2017 yılında NN Hayat ve Emeklilik ailesine katılan H. Kerem Özdağ, bu süreçte Risk Yönetimi alanında önemli katkılar sağladı. Bir süredir Risk Yönetimi sorumluluklarının yanı sıra Finans fonksiyonunun da sorumluluğunu üstlenen Kerem Özdağ, 1 Ağustos itibarıyla NN Hayat ve Emeklilik’te Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam edecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
NN HayatNN Hayat EmeklilikNN Hayat Ve EmeklilikH. Kerem ÖzdağNN Group
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5