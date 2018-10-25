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NN, meme kanserine karşına çalışanlarını uyardı

- NN Hayat ve Emeklilik, çalışanlarında meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla örnek olacak bir etkinlik gerçekleştirdi

NN, meme kanserine karşına çalışanlarını uyardı
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İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik, çalışanlarında meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla örnek olacak bir etkinlik gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çalışanlarına verdiği önemi "Önce Sen" mottosuyla ilan eden NN Hayat ve Emeklilik, meme kanseri farkındalık ayında, çalışanları için bir etkinlik düzenlendi. Kadınların siyah, erkeklerin beyaz giyindikleri etkinlikte, NN Genel Müdürlüğü, pembe balonlar ile süslendi.

Ofiste bir anda TRT Sanatçısı Mehmet Dağ’ın klarneti ile yorumladığı şarkıyı duyan NN çalışanları, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mehmet Dağ’ın klarnetine, şirketin Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Emine Sebilcioğlu, Emel Sayın’ın "Rüyalar Gerçek Olsa" şarkısıyla eşlik etti. 3 yıl önce yakalandığı meme kanserinden erken teşhis ile kurtulan Emine Sebilcioğlu, eğlenceli yorumuyla çalışanları coşturdu. Alkışlarla tempo tutan çalışanların ilk anda yaşadıkları şaşkınlık yerini eğlenceye bıraktı.

Sebilcioğlu, çalıştığı plazanın 4 katını ayrı ayrı turlayarak, iş arkadaşlarına kendi hikayesinden örnek göstererek “erken teşhis hayat kurtarır” mesajı verdi. Sebilcioğlu’na destek veren NN’in genel müdür yardımcıları da "ihmal etme harekete geç" diyerek kadın çalışanlara mamografi çektirmeleri konusunda tavsiyede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emine Sebilcioğlu, şunları kaydetti:

“42 yaşımda tamamen bir tesadüf sonucu meme kanseri olduğumu öğrendim. Neyse ki çok erken bir evrede teşhis konuldu. Cerrahi müdahale akabinde radyoterapi ve halen devam eden hormon tedavisiyle 5 yıllık kritik sürecin 3 yılını geride bıraktım. Doktorum, bu hastalığın ‘kendini unutan kadın hastalığı’ olduğunu söylediğinde önemli bir gerçeğin farkına vardım. Tüm imkânlara sahip olmama rağmen, zaman ayırıp mamografi çektirmeyi 2 yıl boyunca ihmal etmiştim. Bu nedenle NN olarak her türlü sağlık imkanı olduğu halde kendi rutin muayenelerini ihmal eden arkadaşlarımızı harekete geçirebilmek, bu konuda bir farkındalık oluşturabilmek adına böyle bir yola başvurduk.”

Yaklaşık 197 kadın çalışanın bulunduğu NN Hayat ve Emeklilik’te erkek çalışanlar da pembe kurdele takarak etkinliğe destek verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Meme KanseriNN Hayat Ve Emeklilik
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