NN ‘Yarınımız’ ile geleceğimize sahip çıkıyor

Ağırlıklı Avrupa olmak üzere 18 ülkede 170 yılı aşkın köklü bir mirasa sahip sigorta ve yatırım yönetimi şirketi NN Group, uzak geleceği yarın kadar önemli ve düşünmeye değer kılmayı amaçlayan “Our Tomorrow”/ ”Yarınımız” kampanyasını başlattı. Özellikle geleceği ilgilendiren konularla daha ilgili olmaya teşvik edilen kampanya kapsamında konu ile ilgili video bir serisi hazırlandı. Üç fütüristin gıda, refah ve iletişim teknolojisi gibi günlük hayatın birçok alanında büyük bir etki yaratacak yeniliklerin hayal edilmesine tanıklık ettiren videolar, geleceğe dair bir ivedilik duygusu yaratarak, geleceğin düşündüğümüzden daha yakın ve somut olabileceğini gösteriyor.



“‘Gelecek’ uzak ve soyut bir kavram değil”







Geleceği hayal etmeden gelecek için plan yapmanın mümkün olmadığını belirten NN Hayat ve Emeklilik Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Özsoy Dirican, insanların ‘gelecek’ kavramını genellikle uzak ve soyut olarak algıladıklarını, ancak geleceğe yatırım yapmaya şimdiden başlanması gerektiğini belirtti. Didem Özsoy Dirican ayrıca özellikle 35 yaş altındaki insanların gelecekte gelirlerinin ne kadar olacağına ya da emekli olduklarında ne kadar paraya ihtiyaç duyacaklarına dair net bir fikre sahip olmadıklarının altını çizdi.



Daha çok bugünü değerlendiriyoruz







Pek çok insanın emeklilik ve çocuklarının eğitimi gibi konuları planlamakta zorlandıklarını da ifade eden Didem Özsoy Dirican, “Yarınımız” kampanyası ile kişileri gelecek hakkında düşünmeye ve geleceklerini ilgilendiren konularla daha ilgili olmaya teşvik ettiklerini bildirdi. “Yarınımız” kampanyası ile uzak geleceği şimdiden yarın kadar önemli ve düşünmeye değer kılmayı amaçladıklarının bildiren Didem Özsoy Dirican, “Geleceği tahmin edebileceğimizi ya da yarınımızın tam olarak bizlere neler getireceğini bilebileceğimizi iddia etmiyoruz, ancak insanlarımızın geleceğini planlamasına yardımcı olabiliriz” dedi.



NN Group’un yeni kampanyası kapsamında hazırlanan 3 ayrı temaya ait videolar, günlük hayatın birçok alanında büyük etki yaratması öngörülen yeniliklerin hayal ettirirken geleceğe dair bir ivedilik duygusu da hissettiriyor.

