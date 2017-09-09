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Nobel Komitesinden Suu Çii açıklaması

- Nobel Barış Ödülü Komitesi Sözcüsü Njolstad: - "Nobel Vakfı tüzüğüne göre, Suu Çii'ye verilen Nobel Barış Ödülü'nü iptal etmek mümkün değil"

Nobel Komitesinden Suu Çii açıklaması

STOCKHOLM (AA) - Nobel Barış Ödülü Komitesi, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin 1991'de layık görüldüğü Nobel Barış Ödülü'nün geri alınamayacağını bildirdi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Nobel Barış Ödülü Komitesi Sözcüsü Olav Njolstad, Myanmar'da yaşanan şiddet ve katliam olaylarının ardından Suu Çii'ye verilen Nobel Barış Ödülü'nün geri alınması yönündeki tepkiler üzerine, "Nobel Vakfı tüzüğüne göre, Suu Çii'ye verilen Nobel Barış Ödülü'nü iptal etmek mümkün değil." açıklamasında bulundu.

Haberde, Suu Çii'nin ödülünün geri alınması için başlatılan imza kampanyasına 300 binden fazla kişinin katıldığı aktarılarak, Njolstad'ın şu ifadesine yer verildi:

"Nobel Komitesi, ödüllendireceği kişilerin o zamana kadarki çalışmalarını değerlendirerek takdirde bulunuyor. Eskiden ödül kazananların sonraki faaliyetleriyle ilgili yorumda bulunamıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Aung San Suu çiiİsveçMyanmarNobel Barış Ödülü
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