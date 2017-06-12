Nobel ödüllü Prof. Dr. Sancar:

BAKÜ (AA) - Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Türk gençlerinin temel bilimle uğraşması ve icatlar yapması gerektiğini belirtti.

Sancar, Azerbaycan Eğitim Bakanlığının davetiyle geldiği Bakü'de, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesinde (UNEC) düzenlenen "Aziz Sancar-Bir Bilim Fedaisinin Hayat Hikayesi" konferansında konuştu.

Nobel aldıktan sonra yaşadıklarını anlatan Sancar, kendisine Türkiye'den, Azerbaycan'dan ve tüm Türk dünyasından tahmininden fazla ilgi gösterildiğini söyledi.

Sancar, "Oraya çıktım, ders vereceğim, sadece kendimi değil, Türkiye'yi değil, bütün Türk dünyasını temsil ediyorum. Çok iyi hazırlandım ve güzel bir ders verdim. Dersin ortasında, Türk dünyasına olan borcumu ödediğimi anladım." diye konuştu.

Genç nesillere tavsiyelerde bulunan Sancar, "Politika ile uğraşmayın, ilim yapın ve çok çalışın. Biz temel bilim yapmalıyız, teknoloji değil. İcat yapmamız lazım." dedi.

Edebiyata da ilgisi olduğunu anlatan Sancar, "Yunus Emre'nin benim üzerimde çok büyük etkisi olmuştur. Türk edebiyatını iyi öğrendim. Türk dünyası benim varlığımın çok büyük parçası. Türklerin Viyana bozgunundan hala ızdırap çekiyorum. Türk dünyası benim için ilham kaynağı, güç kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.

- Sancar'a fahri doktora unvanı

UNEC Rektörü Prof. Dr. Adalet Muradov, UNEC'de gelecek eğitim öğretim yılından itibaren en iyi araştırmacıya verilmek üzere "Aziz Sancar Ödülü" tahsis ettiklerini ve üniversitede kurulacak gıda mühendisliği laboratuvarına Aziz Sancar'ın ismini vereceklerini bildirdi.

Muradov ayrıca Türk dünyasının gururu Sancar'a, UNEC Bilim Kurulu kararıyla fahri doktora unvanı verdiklerini kaydetti. Sancar, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.



