Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu
Yüzde 61 tasarruf edecek
Yüzde 61 tasarruf edecek
Otopark için halk oylaması
Otopark için halk oylaması
10 yılda 18 milyar lira ceza
10 yılda 18 milyar lira...

Nobel ödüllü Prof. Dr. Sancar:

- "Politika ile uğraşmayın, ilim yapın ve çok çalışın. Biz temel bilim yapmalıyız, teknoloji değil. İcat yapmamız lazım"

Nobel ödüllü Prof. Dr. Sancar:

BAKÜ (AA) - Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Türk gençlerinin temel bilimle uğraşması ve icatlar yapması gerektiğini belirtti.

Sancar, Azerbaycan Eğitim Bakanlığının davetiyle geldiği Bakü'de, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesinde (UNEC) düzenlenen "Aziz Sancar-Bir Bilim Fedaisinin Hayat Hikayesi" konferansında konuştu.

Nobel aldıktan sonra yaşadıklarını anlatan Sancar, kendisine Türkiye'den, Azerbaycan'dan ve tüm Türk dünyasından tahmininden fazla ilgi gösterildiğini söyledi.

Sancar, "Oraya çıktım, ders vereceğim, sadece kendimi değil, Türkiye'yi değil, bütün Türk dünyasını temsil ediyorum. Çok iyi hazırlandım ve güzel bir ders verdim. Dersin ortasında, Türk dünyasına olan borcumu ödediğimi anladım." diye konuştu.

Genç nesillere tavsiyelerde bulunan Sancar, "Politika ile uğraşmayın, ilim yapın ve çok çalışın. Biz temel bilim yapmalıyız, teknoloji değil. İcat yapmamız lazım." dedi.

Edebiyata da ilgisi olduğunu anlatan Sancar, "Yunus Emre'nin benim üzerimde çok büyük etkisi olmuştur. Türk edebiyatını iyi öğrendim. Türk dünyası benim varlığımın çok büyük parçası. Türklerin Viyana bozgunundan hala ızdırap çekiyorum. Türk dünyası benim için ilham kaynağı, güç kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.

- Sancar'a fahri doktora unvanı

UNEC Rektörü Prof. Dr. Adalet Muradov, UNEC'de gelecek eğitim öğretim yılından itibaren en iyi araştırmacıya verilmek üzere "Aziz Sancar Ödülü" tahsis ettiklerini ve üniversitede kurulacak gıda mühendisliği laboratuvarına Aziz Sancar'ın ismini vereceklerini bildirdi.

Muradov ayrıca Türk dünyasının gururu Sancar'a, UNEC Bilim Kurulu kararıyla fahri doktora unvanı verdiklerini kaydetti. Sancar, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Adalet MuradovAzerbaycan Devlet İktisat ÜniversitesiNobelProf. Dr. Aziz Sancar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5