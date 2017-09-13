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Nobel sahiplerinden BM'ye Arakan mektubu

- Nobel ödüllü 12 kişi ile 18 tanınmış siyasetçi ve sanatçı BMGK'ya mektup göndererek, Arakan'daki "insani krize" müdahale edilmesi çağrısı yaptı

Nobel sahiplerinden BM'ye Arakan mektubu

ANKARA (AA) - Nobel ödülü sahibi 12 kişi ile aralarında siyasetçi ve sanatçıların da bulunduğu 18 kişi, bugün "Arakan" gündemiyle toplanması planlanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başkanı ve üye devletlere açık mektup gönderdi.

Bangladeş basınındaki haberlere göre, "Rohingya Krizi Çok Hızlı Kötüleşiyor" başlıklı mektupta, BMGK başkanı ve üye devletlere Myanmar'ın Arakan eyaletindeki "insani krize" müdahale edilmesi çağrısı yapıldı.

Mektupta, "Masum sivilleri evlerini bırakmaya ve ülkelerini terk ederek vatansız insanlar haline getirmeye iten ayrımcı askeri saldırının durdurulması için bir an önce önlem alınmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mektubu Nobel ödüllü Prof. Muhammed Yunus, Mairead Corrigan, Betty Williams, Desmond Tutu, Oscar Arias Sanchez, Jody Williams, Şirin Ebadi, Leymah Gbowee, Tevekkül Karman, Malala Yusufzay, Sir Richard J Roberts ve Elizabeth Blackburn imzaladı.

Mektubu imzalayan diğer 18 kişi arasında ise Şair Javed Akhtar, Malezya'nın eski Dışişleri Bakanı Syed Hamid Albar, İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Emma Bonino gibi isimler bulunuyor.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere ve İsveç'in Arakan'da devam eden endişe verici şiddet olayları nedeniyle BMGK'nın çarşamba günü toplanmasını talep ettiğini söylemişti.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılmaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller, dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor.

Bangladeş'e, 25 Ağustos'tan bu yana 370 bin Arakanlı Müslüman ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Arakanlı MüslümanlarNobel
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