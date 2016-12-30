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Nobellilerden Myanmar lideri Suu Çii'ye eleştiri

- Bir grup Nobel Barış Ödülü sahibi, BM Güvenlik Konseyine gönderdikleri mektupta, Myanmar'ın Nobel ödüllü lideri Suu Çii'yi eleştirerek, Arakan Müslümanlarına yönelik "etnik temizlik ve insanlığı karşı suçlara" son verilmesi çağrısında bulundu

Nobellilerden Myanmar lideri Suu Çii'ye eleştiri

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Arakan Müslümanlarına (Rohingyalar) yönelik insan hakları ihlallerine karşı sessiz kalan Myanmar'ın Nobel ödüllü lideri Aung San Suu Çii'yi eleştiren Nobel Barış Ödülü sahipleri, Birleşmiş Milletlere (BM) de Arakan'daki "etnik temizlik ve insanlığı karşı suçlara" son vermesi çağrısı yaptı.

Aralarında Malala Yusufzay'ın da olduğu bir grup Nobel Barış Ödülü sahibi, BM Güvenlik Konseyine gönderdikleri mektupta, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'yi eleştirdi.

Mektupta, Arakan Müslümanlarına yönelik insan hakları ihlallerine dikkat çekilerek, BM Güvenlik Konseyine Myanmar'da "etnik temizlik ve insanlığa karşı suça varan trajedinin" durdurulması çağrısı yapıldı.

Bir an önce harekete geçilmezse, insanların mermilerle değilse bile açlıktan öleceği vurgulanan açıklamada, Myanmar hükümetine Arakan'a insani yardım konusundaki tüm kısıtlamaları kaldırması çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ArakanMyanmar
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