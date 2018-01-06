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"Noel Baba" ile "Kar Kız" kıyafetli yolcular bedava uçtu

- Özel kıyafetleriyle geldikleri Atatürk Havalimanı'nda, Rus havayolu şirketinin kampanyası kapsamında Moskova'ya ücretsiz seyahat hakkı kazanan iki kardeş, yoğun ilgi gördü

İSTANBUL (AA) - "Noel Baba" ve "Kar Kız" kıyafetiyle Atatürk Havalimanı'na gelen iki Rus yolcu, ülkelerinin havayolu şirketinin kampanyası kapsamında Moskova'ya ücretsiz uçtu.

Özel havayolu şirketinin,10 Ocak'a kadar sürecek kampanyasını duyan Rus yolcular Mikhail İvanova ile kız kardeşi Anastasia İvanova, İstanbul'daki tatillerinin ardından, Rus geleneklerinde kış mevsiminin sembolleri olan Ded Moroz (Noel Baba) ve Sneguroçka (Kar Kız) kıyafetiyle havalimanına geldi.

Terminale geçerek, kontuarda bilet işlemlerini yapan İvanova kardeşler, burada havayolu şirketinin görevlileriyle görüştü.

Görevliler, Mikhail İvanova ile kız kardeşi Anastasia İvanova'ya, kampanya kapsamında diğer yolcuların check-in işlemlerinin sona ermesinin ardından uçakta boş yer kalması durumunda ücretsiz uçabileceklerini bildirdi.

Bir süre burada bekleyen İvanova kardeşlere, uçakta boş koltuk kalması nedeniyle ücretsiz uçabilecekleri belirtildi.

Basın mensuplarına konuşan Mikhail İvanova, kız kardeşiyle tatil için İstanbul'a geldiklerini ve Türkiye'de çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi. İvanova, Moskova'dan İstanbul'a gelişlerinde de para vermeden "Noel Baba" ve "Kar Kız" kıyafetleriyle uçtuklarını ifade ederek, bu durumun kendileri için unutulmaz bir anı ve mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı.

İki kardeş, bilet işlemleri ve pasaport kontrolü sırasında diğer yolculardan yoğun ilgi gördü.

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