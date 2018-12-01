"Noel sofraları"nı Türk pastaları tatlandıracak

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'de faaliyet gösteren donuk pasta firması, Hristiyanların önemli günlerinden "Noel" (Christmas) dolayısıyla aralarında ABD, Almanya ve Rusya'nın da bulunduğu 14 ülkeye 1 milyon 600 bin dilim pasta ihraç edecek.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 ayrı fabrikada donuk pasta üreten yerli firma, Noel siparişlerini yetiştirmek için fazla mesai yapıyor.

Firmanın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Çetin Vuraloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 yılında sektöre giriş yaptığını belirterek, 2017'de Türkiye'nin en büyük donuk pasta fabrikalarından birini Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Toplumun önemli bir kısmının dondurulmuş ürünlerle ilgili yanlış bir düşünceye sahip olduğuna dikkati çeken Vuraloğlu, "Düne kadar annemiz yaz mevsiminde bahçeden topladığı taze meyve sebzeyi dondurucuya atardı ve bu ürünleri kışın çıkartıp aynı tazelikle tüketirdik. Biz annelerimizin kullandığı yöntemi kendi sistemimize entegre ettik. Şoklama sistemlerimizde belirli yöntemlerle dondurduğumuz ürünler eksi 18 derecede bir yıl boyuncu tazeliğini koruyor." diye konuştu.

Vuraloğlu, donuk pasta tüketiminin Avrupa'da yüzde 85, ABD'de yüzde 95 seviyesinde olduğunu, bu oranın Türkiye'de ise yüzde 20'li seviyelere yeni ulaştığı bilgisini vererek, sektörün hızla büyümeye devam ettiğini, dondurulmuş ürünlerin günlük hayatta ileride daha fazla yer alacağını kaydetti.

- "Christmas siparişlerimiz bu yıl yüzde 40 arttı"

Geniş bir yelpazede 65 çeşit ürünlerinin olduğunu dile getiren Vuraloğlu, günlük ortalama 1 milyon dilim pasta üretimi gerçekleştirdiklerini aktardı.

Vuraloğlu, ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki 30 ülkeye ihraç ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün ABD'den tutun Kuveyt, Katar ve birçok Avrupa ülkesine kadar ihracat yapıyoruz. Üretimimizin yüzde 45'ini ihraç ediyoruz. Yılın belli dönemlerinde yurt dışı pazarlara yönelik özel günler için üretim yapıyoruz. Şu anda Christmas için yapmış olduğumuz çalışma var. Fabrikalarımızda 3 vardiya halinde 5 Aralık'a kadar tüm siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Christmas kutlamaları kapsamında aralarında ABD, Almanya ve Rusya'nın da bulunduğu 14 ülkeye ihracat gerçekleştireceğiz. Christmas siparişlerimiz geçen yıla göre yüzde 40 artış gösterdi. 1 milyon 600 bin dilime yakın pastayı sevk edeceğiz. Christmas siparişlerimizle bu yıl ülkemiz ekonomisine 560 bin dolarlık katkı sağlayacağız."

Christmas yoğunluğunun ardından Sevgililer Günü için üretime başlayacaklarını belirten Vuraloğlu, "Ayın 20'sinden sonra 14 Şubat için çalışmamız olacak. 14 Şubat için kırmızı renkli özel bir pastanın üretim ve ihracatını gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

- "Her iki çalışandan biri kadın"

Uzun vadeli hedeflerinden bahseden Vuraloğlu, 2023'e kadar ihracat ağlarını 50 ülkeye çıkarmayı ve 100 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Türkiye'nin en büyük unlu mamuller entegre tesisini kurmayı hedeflediklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerlileşme ve millileşme vurgusunu kendilerine yol haritası olarak belirlediklerini dile getiren Vuraloğlu, "4 kişiyle başlayan serüvenimize bugün 200'e yakın çalışanımızla devam ediyoruz. Kadın istihdamına destek verebilmek için her iki çalışanımızdan birinin kadın olmasına dikkat ediyoruz. Bugün 200'e yakın çalışanımızın yarısını kadınlar oluşturuyor." dedi.

Vuraloğlu, yerlilik oranlarının bugün yüzde 72 seviyesinde olduğunu, bu oranı daha da arttırmak için uğraştıklarını sözlerine ekledi.