Noel yarın kutlanacak

İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü "Noel Baba" karakteri, süslenen çam ağaçları ve hediyelerle özdeşleşen Noel, Hristiyan dünyasının büyük bir bölümü tarafından yarın kutlanacak.



Protestan ve Katoliklerin 25 Aralık'ta, Ortodoksların ise 6 Ocak'ta kutladıkları Noel, insanlığın en eski bayramlarından biri olarak kabul ediliyor. Noel arifesi olan 24 Aralık akşamı başlayan kutlamalar, bazı ülkelerde 26 Aralık'a kadar devam ediyor.



Hristiyanlık yayılmadan uzun zaman önce pagan toplulukları 25 Aralık'ta "yeniden doğuş" bayramını kutlarken, 4. yüzyıldan itibaren gücünü artırmaya başlayan kilise, Hazreti İsa'nın doğum günü olduğu iddiasıyla bugünün bayram olarak kutlanması için çalışmalarda bulundu.



Hazreti İsa'nın doğum ve ölüm tarihlerine ilişkin kimi tarihçi ve araştırmacılar farklı görüşler belirtse de İsa'nın Beytüllahim'de MÖ 4'te dünyaya geldiğine inanılıyor. Luka İncili'ne göre İsa Peygamber doğduğunda çobanlar çayırlarda sürülerini otlatıyordu, bazı kaynaklara göre ise Vaftizci Yahya'dan altı ay sonra doğduğu ifade edilen İsa'nın ekimde dünyaya gelmiş olması gerekiyor.



Roma İmparatorluğu'nda İsa'nın doğumu anısına kutlanan bayramlara ilişkin en eski tarihin 325 veya 336 yılı olduğu iddia edilirken, Noel'in Hristiyanlık inancına sonradan katılan bir bidat olduğu görüşleri de dikkati çekiyor.



Papa Liberius'un, MS 354'te 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan geceyi İsa'nın doğum günü yıl dönümü olarak ilan etmesinin ardından İmparator Büyük Konstantin'in saltanatının sonundan itibaren Noel kutlanmaya başlandı.



25 Aralık'ta Noel yemeği hazırlanır

Günümüzde Hristiyan ülkelerde oldukça renkli geçen Noel kutlamaları için hazırlıklar bir ay önce başlıyor.



Birçok ülkede 25 Aralık öğleden sonra Noel yemeği hazırlanıyor ve aile fertleri masa etrafında bir araya geliyor. Noel yemeği her ülkede farklılık gösterse de kızarmış hindi en bilinen yemek olarak masada yerini alıyor.



Rum Ortodoks Kilisesi, Süryani Kilisesi ve Katolik Kilisesi Noel'i 25 Aralık'ta kutlarken, Türkiye Ermenileri de Surp Dzınunt (Kutsal Doğuş) olarak adlandırdıkları Noel'i 6 Ocak'ta kutluyor. Noel gecesi ailelerle geçiriliyor. Kilisede yıl sonu şükran duasına gidiliyor ve akşam aile üyeleri, akraba ve dostlarla bir araya geliniyor.



Hindistan ve Malezya gibi Hristiyanların azınlıkta olduğu birçok ülkede de Noel günü resmi tatil kabul ediliyor.

