"Normal ve üstün zekalı çocukların bir arada öğretim görmesi yararlı"

İSTANBUL (AA) - Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ümit Davaslıgil, normal ve üstün zekalı çocukların bir arada öğretime tâbi tutulduğunda her iki gruptaki çocuğa yarar sağladığını gördüklerini belirterek, "Hatta normal zeka sınırları içinde olan çocukların yaratıcılık puanlarının üstün zeka sınırlarına çok yaklaştığını da tespit ettik." ifadesini kullandı.

Maltepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Davaslıgil, üstün zekalı çocuklar için uygulanan özel (farklılaştırılmış) programların normal zekaya sahip çocuklara da, öğrenme hızı ve ilgi alanları dikkate alınarak uygulanabileceğini aktardı.

Normal ve üstün yetenekli öğrencilerin bir arada eğitim gördükleri Maltepe Çocuk Üniversitesi’nin de koordinatörü olan Davaslıgil, şunları kaydetti:

"Bir arada öğretime tâbi tutulduklarında, her iki gruptaki çocukların yarar sağladıklarını gördük. Hatta normal zeka sınırları içinde olan çocukların yaratıcılık puanlarının üstün zeka sınırlarına çok yaklaştığını da tespit ettik. Düşünme becerileri, yaratıcılık, duygusal ve sosyal gelişim programlarını ve milli eğitimimizin temel eğitim programını da içeren farklılaştırılmış bir programı, tüm gruba onları ayırmadan uyguladık. Düşünme becerileri, matematik, fen ve yabancı dil gibi öğrenme hızının öne çıktığı derslerde, öğrencilerin düzey ve öğrenme hızlarına göre gruplar oluşturduk. Sonra her iki grup öğrencinin matematik, düşünme becerileri ve yaratıcılık puanlarını karşılaştırdık. Gördük ki hem üstün hem de normal zeka düzeyindeki çocukların yaratıcılık, düşünme becerileri ve matematik puanlarında anlamlı farklar var. Yaratıcılık dersinde normal zeka düzeyindeki çocukların üstün zeka sınırlarına yaklaştığını görüyoruz. Bu tür uygulamanın her iki grup lehine de sonuçları var."

Davasligil, bu gerçekten yola çıkarak kurulan ve 12 Şubat'ta 5. dönem mezunlarını veren Maltepe Üniversitesi Çocuk Üniversitesi'ne müracaat eden tüm istekli öğrencileri ayırım yapmadan kabul ettiklerini, burada da öğrenme hızının öne çıktığı düşünme becerileri, robotik, kodlama gibi derslerde öğrencilerin kendi düzey ve hızlarına göre ilerlemeleri için her öğrenciye özel ayarlamaların yapıldığını ve bu önlemlerin alınması durumunda her iki grupta da önemli gelişmeler sağlandığını vurguladı.

Davasligil, "Zeka gelişen bir şeydir. Gelişmesi için doğru eğitim çok önemlidir. Doğru zamanda, doğru uyarıcıları verdiğiniz zaman potansiyelin tam olarak gerçekleşmesi mümkün olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.







- "Yeni nesil çaba göstermekte zorlanıyor"





Maltepe Çocuk Üniversitesi'nin örgün eğitimde verilen derslerle tatmin olmayan, kendi ilgi alanlarında farklı konuları da incelemek veya örgün eğitimde almış olduğu dersler üzerinde ileri düzeyde çalışmalar yapmak isteyen ya da henüz ilgi duymadığı çeşitli dersleri tanıyarak ilgi alanlarını belirlemek isteyen tüm öğrenciler için açılmış bir program olduğunu aktaran Davasligil, "Çocuk Üniversitesi eğitim programında Robert Sternberg’in 'Başarılı Zeka Kuramı' temel alınıyor. Bu kuramda, çocukların analitik ve pratik zekaları ile yaratıcılıklarını aynı anda geliştirmek amaçlanıyor. Temel dersler dışında, iletişimden felsefeye, girişimcilikten, sanattan, yaratıcı yazarlıktan, günümüzde çok revaçta olan kodlama, robotik ve STEM'e kadar pek çok farklı branşta bilimsel temelli seçmeli dersler mevcut." ifadelerini kullandı.

Davaslıgil, yeni neslin daha araştırmacı ve daha öz güvenli olduğunu ancak "çaba gösterme" konusunda zorlandığını belirterek, "Yeni nesil, internet çağında her şeye kolay ulaşıyor. Hele yüksek zeka düzeyine sahip olup da öğrenimlerini normal sınıflarda sürdüren öğrencilerin çabalarında düşme olasılığı daha da fazla... Bir takım şeyleri bildikleri ve bilmediklerini de hızlı öğrendikleri için fazla çaba göstermeden başarıyı elde edebiliyor. Bu da çalışma alışkanlığını kazanmama ve başarılarında düşmeye neden olabiliyor. Bunun için kendilerini biraz zorlayarak çaba göstermelerini sağlayacak alıştırmalara da yer veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.







- Yeni dönem 9 Şubat'ta başlayacak





Verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Ümit Davaslıgil, 2002'de "Üstün Zekâlı Öğrencileri Normal Yaşıtlarından Tamamen Ayırmadan Eğitim İhtiyaçlarını Karşılayacak Bir Modelin Geliştirilmesi" başlığıyla başlattığı eğitim projelerini farklı çalışmalarla sürdürüyor.



Maltepe Çocuk Üniversitesi, yılda iki kez 14 haftalık dönemler halinde 1 ila 7. sınıf arasındaki tüm ilköğretim öğrencilerine kapılarını açıyor. Maltepe Çocuk Üniversitesi’nde eğitim; 7 profesör ve 3 doçent düzeyindeki bilim insanının aralarında olduğu 26 akademisyen tarafından veriliyor. Tüm dersler üniversite ortamında yapılıyor, çocuklar program saatleri içinde kampüste zaman geçiriyor ve eğitim dönemi sonundaki mezuniyet töreninde öğrencilere katılım belgesi veriliyor.



Maltepe Çocuk Üniversitesi’nde yeni dönem 9 Şubat'ta başlayacak ve 14 hafta sürecek.