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"Nörolojik Rehabilitasyonda Müzik Terapi" semineri

- AÜ Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Torun: - "Müzik terapi, hareket, duyu, biliş ve duygu, durum bozukluklarında işlevselliği artırmaya yönelik modern nörolojik rehabilitasyon yaklaşımları arasında giderek daha önemli konuma sahip olmaktadır"

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükrü Torun, "Müzik terapi, hareket, duyu, biliş ve duygu, durum bozukluklarında işlevselliği artırmaya yönelik modern nörolojik rehabilitasyon yaklaşımları arasında giderek daha önemli konuma sahip olmaktadır." dedi.

Torun, Eskişehir'deki özel bir fizyoterapi merkezinde düzenlenen "Nörolojik Rehabilitasyonda Müzik Terapi" konulu eğitim seminerinde, hekimler, sağlık çalışanları ve hastaların evrensel ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilen müzik terapi uygulamalarıyla tanışması ve rehabilitasyon süreçlerinin tüm aşamalarında bundan yararlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Bugün tıpta insanı bedensel, ruhsal, bilişsel ve sosyal boyutlarıyla bir bütün olarak ele alma anlayışının giderek daha fazla geçerlilik kazandığını vurgulayan Torun, "Bu anlayışa uygun olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında da klasik uygulamalarla yetinilmemekte, hastayı her yönüyle destekleyen bütüncül bir yaklaşım benimsenmektedir." diye konuştu.

Nörolojik rehabilitasyonda müzik terapi uygulamalarının amacının, tek başına hastalıkları iyileştirmek ya da modern tıbbi ve cerrahi tedavilerin yerine geçmek olmadığını anlatan Torun, şunları kaydetti:

"Tam tersine müzik terapi, hastaların kendi hekimleri tarafından uygulanan tıbbi tedaviyi, izleme kontrol planını aksatmadan sürdürmelerini öngörmektedir. Bu anlayışla müzik terapi, hareket, duyu, biliş ve duygu, durum bozukluklarında işlevselliği artırmaya yönelik modern nörolojik rehabilitasyon yaklaşımları arasında giderek daha önemli konuma sahip olmaktadır."

Seminerin ardından, hastalara müzik terapisi uygulandı.

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Anadolu ÜniversitesiProf. Dr. Şükrü Torun
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