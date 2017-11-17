Norveç Savunma Bakanı Jensen Türkiye'den özür diledi

OSLO (AA) - Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen, NATO'nun Norveç'te gerçekleştirdiği Trident Javelin tatbikatı sırasında meydana gelen skandaldan ötürü Türkiye'den özür diledi.

Norveç Savunma Bakanlığının internet sitesinde konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Jensen, "Norveç'in Stavanger kentindeki Müşterek Harp Merkezi'nde gerçekleştirilen NATO tatbikatı sırasında kullanılan kapalı devre mesaj sisteminde bir mesaj yayımlanmıştır. Bu mesaj sadece tatbikat dönemi için istihdam edilen bir Norveç vatandaşı tarafından yazılmıştır. " ifadelerini kullandı.



Norveç vatandaşı tarafından yazılan mesajın kesinlikle Norveç'in görüş ve politikalarını yansıtmadığını vurgulayan Jensen, "Mesajın içeriğinden dolayı özür diliyorum. Türkiye önemli bir NATO müttefiğidir ve yakın iş birliğimize değer veriyoruz." açıklamasında bulundu.



Jensen, mesajı yayımlayan Norveç vatandaşının Müşterek Harp Merkezi'nde gerçekleştirilen NATO tatbikatından hemen uzaklaştırıldığını, olay hakkında detaylı bir soruşturma yürütülerek gereken adımların atılacağını bildirdi.

Skandalı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

NATO Müşterek Harp Merkezi’ndeki skandalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda gündeme getirmişti.



Erdoğan, "Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den Sorumlu Bakanımız, onlar da Kanada yolundaydı, bizi aradılar. 'Böyle böyle bir durum var. Bu tatbikat da NATO tatbikatı. 40 tane askerimiz var, biz şimdi bu askerimizi çekme kararı verdik, çekiyoruz.' dediler. Dedik ki 'Tabii, hiç durmayın hemen. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi süratle oradan çekin.' Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz." ifadelerini kullanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'den özür diledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tatbikatta yaşananlardan haberdar olduğunu belirterek, "Meydana gelen hatadan dolayı özür diliyorum." açıklamasında bulunmuştu.



Olayın NATO’nun görüşlerini yansıtmadığını ve tek bir kişinin eylemlerinden kaynaklandığını ifade eden Stoltenberg "Bu kişi, NATO çalışanı değildir. Norveç tarafından görevlendirilen sözleşmeli sivil bir memurdur. Bundan sonra bu kişi hakkında olası cezalandırma kararı Norveç yetkilileri tarafından verilecektir." değerlendirmesinde bulunmuştu.



NATO tatbikatında Atatürk'ü düşman liderler arasında göstererek skandala yol açan teknisyen, resmin kime ait olduğunu bilmediğini öne sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı düşmanla iş birliği içinde gösteren personelin görevden alındığı bildirilmişti.