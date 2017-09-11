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Norveç'te parlamento seçimleri düzenleniyor

- Anketler, Başbakan Solberg liderliğindeki koalisyon hükümetinin seçimlerden galip çıkacağını gösteriyor

Norveç'te parlamento seçimleri düzenleniyor

STAVANGER (AA) - Norveç halkı, parlamento seçimleri için sandık başına gitti.

İskandinav ülkesi Norveç'in, AB ile ilişkilerde mesafesi, ulusal değerler, göçmenler ve sığınmacılara karşı sorumluluklar konusundaki tartışmalarla gündemde olduğu bir dönemde, düzenlediği parlamento seçimlerinde dün başlayan oy kullanma işlemi bugün sona erecek.

Anketler, Başbakan Erna Solberg'in liderliğindeki Muhafazakarların, popülist Kalkınma Partisi ile kurduğu koalisyon hükümetinin seçimlerden galip çıkacağını gösteriyor.

Mevcut hükümetin seçimleri kazanması halinde Norveç'te ilk kez sağ bir yönetim iki dönem üst üste iktidar olacak. Norveç parlamentosunda 169 sandalye bulunuyor.

Muhafazakarlar ile Kalkınma Partisi'nin koalisyon hükümetine, Hristiyan Demokratlar ve Liberaller destek veriyor.

Jonas Gahr Stoere liderliğindeki İşçi Partisi'nin de seçimlerde merkez sağ ile başa baş oy alması bekleniyor.

Yaklaşık 5,3 milyon nüfusa sahip Norveç'te kayıtlı seçmen sayısı 3,7 milyon.

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