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Norveç'te parlamento seçimleri

- Seçimin galibi iktidardaki Muhafazakarlar oldu

Norveç'te parlamento seçimleri

ANKARA (AA) - Norveç'te düzenlenen parlamento seçimlerinin galibi, iktidardaki Muhafazakarlar oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 95'inin sayıldığı ülkede, 56 yaşındaki Başbakan Erna Solberg liderliğindeki Muhafazakarların Kalkınma Partisi ile kurduğu, Liberaller ve Hristiyan Demokratların destek verdiği koalisyon hükümeti, parlamentoda (Storting) 169 sandalyenin 89'unu kazandı.

Norveç'te 1985 yılından bu yana Muhafazakar Parti'den iki kez üst üste seçilen ilk başbakan olması öngörülen Solberg, başkent Oslo'da bir grup destekçisine hitaben yaptığı konuşmada, "Açık bir zafer gibi. Çözümlerimiz işe yaradı; istihdam yarattık." ifadesini kullandı.

Öte yandan parlamentoda 49 sandalye kazanan muhalefetteki İşçi Partisinin, tek başına en büyük grup olma özelliğini koruyacağı ifade ediliyor.

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NorveçParlamento Seçimleri
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