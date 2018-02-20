"Nostalji müziği sevenler indirim kampanyalarına daha duyarlı"

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Koç Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) şirketi Tanı'nın Genel Müdürü Hülya Varlık, müzik dinleme tercihlerinin tüketicilerde satın alma davranışlarını etkilediğini belirterek, "Nostalji türünde müzik dinlemeyi seven müşterilerin kampanya duyarlılıklarının ortalamanın üstünde olduğunu, rap ve rock türünde müzik dinleyenlerin ise kampanya duyarlılıklarının ortalamanın altında olduğunu gözlemledik." dedi.

Varlık AA muhabirinin tüketici davranışlarına ilişkin sorularını cevapladı.

Tanı olarak müşterilerinin alışveriş alışkanlıklarını analiz ederek bu izleri demografik bilgiler ile sentezlediklerini anlatan Varlık, "Yaşam tarzı ve yaşam evresi profillerini oluşturuyoruz. Şu ana kadar 50’yi aşkın profil oluşturduk ve bu projemiz ihtiyaca göre organik olarak gelişen sürekli bir çalışma halini aldı. Profillerimizi oluştururken temel malzememiz tabii ki alışveriş, ama bunun yanında söz konusu profil ile ilgili başka hangi boyutlar var; bu profili besleyebilecek veriler nelerdir, elimizdeki veriden daha nasıl verim yaratabiliriz gibi sorulara yanıtlar arıyoruz." bilgilerini verdi.







- "Plaza çalışanları daha sadık, çocuk sahipleri daha duyarlı"





Alışılmışın dışında destinasyonlarda tatil yapan "Maceraperest" profilinde yer alan müşterilerin tatil alışkanlıklarını inceledikleri örneğini veren Varlık, "Sağlığına özen gösteren" profillerini de incelediklerini söyledi.

"Plaza çalışanları daha sadık, çocuk sahipleri daha duyarlı." diyen Varlık, "Organik ya da prebiyotik gıdalar, dijital baskül ya da organik temizlik malzemeleri gibi ürünler alan müşterilerimizi de 'Sağlığına özen gösteren' kategorisinde değerlendiriyoruz. Tüm bu çalışmaların altında doğru müşteriye doğru teklifi sunma vizyonu yatıyor. Ek olarak, bu çalışmalar sonucunda bazı sürpriz bulgularla da karşılaşıyoruz. Örneğin plaza çalışanları genel kitleden 1,5 kat daha sadık müşterilerken, çocuk sahibi müşteriler kampanya duyarlılığı en yüksek grup olarak dikkati çekiyor." ifadelerini kullandı.





- "Mantı alan ağız bakım ürünleri de alıyor"





Varlık, Tanı olarak perakende sektöründe müşteri sepetlerini incelediklerini, ürünler arasındaki gizli bağlantıları araştırarak ürün birlikteliklerine yönelik analizleri de firmalara sunduklarını söyledi. Bu analizlerde zaman zaman ilginç bağlantılara rastlayabildiklerini aktaran Varlık, şunları kaydetti:

"Son dönemde yaptığımız bir analizde bir markette mantı ile ağız bakım ürünleri arasında veya bebek ürünleri ile enerji içeceği arasında ciddi birliktelikler olduğu dikkatimizi çekti. Mantı alan ağız bakım ürünlerine de alıyor. Bu analizler firmalara hem çapraz satış imkanları sunuyor hem de mağaza içi reyon düzenlemelerini optimize etmeye yönelik iç görüler sağlıyor.



Tüketicilerin davranışlarını ve satın alma kararlarını kültürel, sosyal, kişisel ve psikolojik birçok faktörün etkilediğini biliyoruz. Çoğu zaman bu faktörleri tespit etmek kolay olmasa da tüketicilerin farklı kanallarda oluşturdukları verileri bir araya getirerek analizlere dahil etmek bu faktörleri görmeye imkan sağlıyor.



Tanı olarak, çeşitli kanallardan beslenen farklı veri setleri ile yaptığımız makine öğrenmesi tabanlı çeşitli analitik çalışmalarda tüketicilerin alışveriş davranışlarını etkileyen faktörlere ilişkin ilginç bulgular elde edebiliyoruz. Müşterinin dinlediği müzik türü veya TV’de izlemeyi tercih ettiği program tipleriyle alışveriş davranışları arasında bağlantılar ortaya çıkabiliyor. Son dönemde yaptığımız bir çalışmada nostalji türünde müzik dinlemeyi seven müşterilerin kampanya duyarlılıklarının ortalamanın üstünde olduğunu, rap ve rock türünde müzik dinleyenlerin ise kampanya duyarlılıklarının ortalamanın altında olduğunu gözlemledik."







- "Yağışlı havalarda fast food, güneşli havalarda kebap tüketimi artıyor"





Tanı’nın müşterilerine hem mobil ödeme kolaylığı sunan hem de harcadıkça geri kazandıran mobil uygulaması Chippin’den de yine onlara daha verimli kampanyalar sunabilmek adına birçok veri topladıklarını anlatan Varlık, bu verileri hava durumu gibi dış verilerle de harmanlayarak en güncel analitik yöntemlerle analiz ettiklerini söyledi.

Bu şekilde hem müşterilere kişiselleştirilmiş fırsatlar sunduklarını hem de müşteri davranışlarına ilişkin iç görülere ulaştıklarını anlatan Hülya Varlık, şöyle devam etti:

"Örneğin kullanıcıların yaş gruplarıyla uygulamayı kullanma frekansları arasındaki ilişkiyi incelediğimizde; Y kuşağındaki kullanıcıların uygulamayı kullanım frekanslarının X kuşağındaki kullanıcılara göre 1,5 kat, baby boomers kuşağındaki kullanıcılara göre ise 2 kat fazla olduğunu görüyoruz. Hava durumunun kullanıcıların dışarıdaki yemek tercihlerine olan etkisini analiz ettiğimizde ise yağışlı havalarda fast food, güneşli havalarda ise kebap tüketimi artıyor."



