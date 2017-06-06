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Notre Dame kilisesi önünde polise saldırı

Fransa’nın başkenti Paris’teki Notre Dame kilisesinin önünde polislere saldıran bir kişi açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildi.

Notre Dame kilisesi önünde polise saldırı

PARİS (AA) - Fransa’nın başkenti Paris’teki Notre Dame kilisesinin önünde polislere saldıran bir kişi açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildi.

BFM kanalının haberine göre, polislere elindeki keserle saldırmak isteyen kişiye, güvenlik güçleri ateş açarak karşılık verdi.

Saldırıya uğrayan polislerden birinin başından hafif yaralandığı bildirildi.

Göğsüne kurşun isabet eden saldırganın ölüp ölmediği konusunda ise şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

Polis, saldırı sonrası bölgeyi güvenlik kordonu altına aldı. Kilisenin içindekilerin ise dışarı çıkmasına şu anda izin verilmiyor.

Paris terörle mücadele savcısı, saldırı ile ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Paris’te 13 Kasım 2015 meydana gelen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısın ardından Fransa'da olağanüstü hal uygulaması ilan edilmişti.

Geçen yıl, 14 Temmuz’da düzenlenen ve 84 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının ardından olağanüstü halin uzatılmasına karar verilmişti.

Muhabir: Murat Ünlü, Rahmi Gündüz

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