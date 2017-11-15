Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Pelin Yenigün Dilek hakkı eren Tamur Goudarzi-Pour Eto Ufuk Özdemir
Rekorlar borsaya çekti
Rekorlar borsaya çekti
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Yılın transferini yaptı
İşte yılın transferi
İş bulamayınca patron oldu
İş bulamadı patron oldu
SANTEK sona erdi
SANTEK sona erdi

NSU davasında müdahil avukatlar sunumlarına başladı

Almanya'da Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında müdahil avukatlar sunumlarına başladı.

NSU davasında müdahil avukatlar sunumlarına başladı

BERLİN (AA) - Almanya'da 8’i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bomba saldırılarında bulunmakla suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında müdahil avukatlar sunumlarına başladı.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde devam eden davanın 387. duruşmasında ilk olarak, 2001'de NSU üyelerinin bombalı saldırı düzenlediği iddia edilen süpermarketin sahibi İranlı ailenin avukatı Edith Lunnebach sunumunu yaptı.

NSU'nun işlediği suçların Federal Savcılığın iddia ettiği gibi sadece 3 kişi tarafından işlendiğine inanmadığını belirten Lunnebach, Federal Başsavcılığın kolay cevaplarla ve tüm suçların sadece söz konusu 3 kişinin üzerine atılmasıyla yetindiğine anlam veremediğini dile getirdi.

"NSU ağı ve aşırı sağcı tehlike çok daha büyük" değerlendirmesinde bulunan Lunnebach, müvekkilinin süpermarketine yapılan saldırının NSU üçlüsünün tek başına gerçekleştirdiği bir olay olmadığını kaydetti.

"NSU davasında görünmeyen altıncı bir sanık var"

NSU tarafından öldürülen İsmail Yaşar ve Abdurrahim Özüdoğru'nun ailelerini davada temsil eden avukat Mehmet Daimagüler de sunumunda, NSU terör hücresinin üç kişiden ibaret olduğuna inanmadığını belirterek savcılığın olaya ilişkin her şeyin soruşturulduğu ve bilindiği şeklinde bir intiba oluşturmaya çalıştığına vurgu yaptı.

Daimagüler, devlet dairelerinin NSU terör örgütünü tüm yönleriyle kovuşturduğu konusunda yeterince çaba sarf ettiğinden şüphe duyduğunun altını çizerek "NSU üçlüsü, Nasyonal Sosyalistlerin ve ırkçıların Almanya genelinde oluşturduğu ağın çekirdeğiydi." şeklinde konuştu.

Federal Savcılığın, polisin ve Anayasayı Koruma Teşkilatının büyük hatalar yaptığını dile getiren Daimagüler, "NSU davasında görünmeyen altıncı bir sanık var. Devlet." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 4,5 yıldır devam eden NSU davasında 2 ay önce Başsavcılık esas hakkındaki mütalaasını tamamlamış, daha sonra sanık avukatlarının verdiği reddihakim talepleri nedeniyle müdahil avukatlar sunumlarına başlayamamıştı.

Savcılık mütalaasında, başsanık Zaschaep'nin terör örgütü NSU'un tüm eylemlerinde suç ortağı olduğunu iddia ederek ömür boyu hapis cezası verilmesini isterken, diğer sanıklardan Wohlleben ve Andre E. için 12'şer yıl, Holger G'ye 5, Carsten S'ye de 3 yıl hapis cezası talep etmişti.

Almanya'da, 2000-2007'de 8'i Türk 10 kişiyi öldürme, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunuyla suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.

Muhabir: Erbil Başay


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaDünyaMehmet DaimagülerMüdahil AvukatlarNSU Davası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5