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Nuceyfi, IKBY referandumunu reddettiklerini yineledi

-Irak Cumhurbaşkanı Yardımıcısı Nuceyfi: -"Kürt bölgesinin 2003 sınırları dahilinde referandum yapması yasal değil. Bunun tartışmalı bölgelerde yapılması Kerkük'teki Arap ve Türkmenlerin haklarına açık saldırıdır"

Nuceyfi, IKBY referandumunu reddettiklerini yineledi

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştirmeyi planladığı bağımsızlık referandumunun yasal olmadığını yineleyerek, bunun Kerkük'teki Arap ve Türkmenlerin haklarına açık saldırı olduğunu belirtti.

Nuceyfi, yaptığı yazılı açıklamada, "Kürt bölgesinin 2003 sınırları dahilinde referandum yapması yasal değil. Bunun tartışmalı bölgelerde yapılması Kerkük'teki Arap ve Türkmenlerin haklarına açık saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Referandumu mutlak şekilde reddettiklerini belirten Nuceyfi, tartışmalı bölgelerdeki Arap ve Türkmenleri söz konusu referandumu boykot etmeye çağırdı.

Nuceyfi, referandumdan çıkacak sonucu kabul etmeyeceklerini kaydederek, bunun ülke bileşenleri arasındaki ortak yaşama anlayışıyla çelişeceğini vurguladı.

Bağdat ve Erbil yönetimini anayasayı temel alan derin diyaloğa davet eden Nuceyfi, "Görüşmelerde gölgesinde iş birliği yapabileceğimiz Irak'ın yüksek çıkarı esas alınmalı." sözlerine yer verdi.

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IKBYIrak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame En-NuceyfiKerkük
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