Nüfus cüzdanı son anda geldi LYS'ye girebildi

ADANA (AA) - Adana'da Lisans Yerleştirme Sınavları'nın (LYS) matematik oturumu olan LYS-1'e ehliyetiyle girmek isteyen ancak kabul edilmeyen aday, bir başkasının cep telefonundan ulaştığı yakınının getirdiği nüfus cüzdanıyla son anda sınava yetişebildi.

ÖSYM tarafından düzenlenen ve saat 10.00'da başlayan sınav için adaylar, "09.45'de salonda hazır bulunma" kuralı nedeniyle mağduriyet yaşamamak için dakikalar öncesinden yerlerini aldı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Abdulkadir Paksoy Lisesinde sınava girecek bir adayın, üst araması ve kimlik kontrolü sırasında nüfus cüzdanı yerine ehliyetiyle geldiği belirlendi.

Görevlilerin ehliyetiyle sınava giremeyeceğini belirtmesi üzerine öğrenci, okul dışında bekleyen başka bir veliden aldığı cep telefonuyla yakınlarına ulaşıp nüfus cüzdanını getirmesini istedi.

İsmini belirtmeyen öğrenci, yakınının otomobille getirdiği nüfus cüzdanıyla kapının kapanmasına 1 dakika kala sınava girebildi.

Muhabir: Yusuf Koyun