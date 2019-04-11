“Nükleer enerji istihdama katkı sağlayacak“

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (Tes-İş) Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) her bir ünitesinde 800 kişi olmak üzere toplamda 3 bin 200 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu projenin istihdama çarpan etkisi de düşünüldüğünde, nükleer enerji istihdama azımsanmayacak katkı sağlayacak." dedi.



Akma başkanlığındaki Tes-İş heyeti, Rusya programı kapsamında, bu ülkedeki 10 nükleer santralde örgütlü olan Nükleer Enerji ve Endüstri İşçileri Sendikasını ziyaret etti.



Sendikanın Genel Başkanı Igor Fomiçev ile görüşen Tes-İş heyeti, nükleer santrallerin istihdam ve ekonomiye katkıları, çalışan işçilerin çalışma koşulları ve sosyal haklarıyla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.



"Proje, Erdoğan ve Putin'in gayretleriyle ortaya çıktı"



Ersin Akma, ziyaretteki konuşmasında, Türkiye'nin nükleer enerjiyle inşası devam eden Akkuyu NGS ile tanışacağını belirterek, nükleer enerjinin varlığının Türkiye'nin enerji arz güvenliği bakımından önemli olduğunu söyledi.



Türkiye'de elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 30'unun doğal gazdan, yüzde 38'inin kömürden, yüzde 21'inin hidrolik enerjiden, yüzde 7'sinin rüzgardan, yüzde 4'ünün ise diğer kaynaklardan elde edildiğini dile getiren Akma, şöyle konuştu: "Bu kaynaklara nükleer enerjinin de eklenmesi için Mersin Akkuyu'da 4 üniteli nükleer güç santralinin inşası devam ediyor. Bu proje, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'in yoğun gayretleriyle ortaya çıktı. Rusya'nın nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından inşa edilen ve 3+ nesil olan bu santralin, ülkemizde nükleer enerji üretiminin yanı sıra nükleer teknolojinin gelişmesine de katkı sağlayacağına inanıyoruz."



"Santraldeki çalışanların yüzde 90'ı Türk olacak"



Tes-İş Sendikası Genel Başkanı Akma, Rusya'da nükleer enerji eğitimi alıp mezun olan genç Türk mühendislerin Akkuyu NGS bünyesinde çalışmaya başladığını belirterek, şöyle konuştu: "Rusya'da nükleer eğitimi alan öğrencilerimiz, ülkemizin geleceği olacaktır. Proje tamamlandığında Akkuyu'da çalışanların yüzde 10'u Rus, yüzde 90'ı ise Türklerden oluşacak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin her bir ünitesinde 800 kişi olmak üzere toplamda 3 bin 200 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu projenin istihdama çarpan etkisi de düşünüldüğünde, nükleer enerji ülke istihdamına azımsanmayacak katkı sağlayacaktır."



Türkiye ile Rusya'nın yakın ilişkisinin iki ülkenin de faydasına olduğunu dile getiren Akma, Erdoğan ile Putin arasındaki yakın ilişkinin de tüm dünya için bir şans olduğunu ifade etti.



"Akkuyu'da güvenlik en üst düzeye taşındı"



Rusya Nükleer Enerji ve Endüstri İşçileri Sendikası Genel Başkanı Igor Fomiçev ise Akkuyu NGS'nin çok özel bir proje olduğunu belirterek, nükleer enerji konusundaki tüm tecrübelerin dikkate alınarak, güvenliğin en üst düzeye taşındığını ifade etti.



Fomiçev, yeni nesil santrallerin nükleer enerjinin güvenliğiyle ilgili kaygıları en düşük düzeye indirdiğini aktararak, bu tip bir santralin varlığı halinde Fukuşima'daki nükleer kazanın yaşanmayacağını dile getirdi.



Rosatom'a bağlı Rosenergoatom AŞ'nin İnsan Kaynakları Müdürü Sergey Gudin de nükleer güç santralindeki işçilerin çalışma koşullarıyla ilgili bilgiler paylaştı.



Rusya'daki asgari ücretin, nükleer güç santralindeki işçiler için 1,3 kat olarak uygulandığını bildiren Gudin, bu rakamın toplu sözleşmelerle asgari ücretin 2 katına kadar yükseltildiğini kaydetti.



Tes-İş heyetinde, Genel Başkan yardımcıları Eşref Erden, Nakif Yılmaz ve Fatih Tülek ile Genel Başkan Danışmanı Uğraş Gök'ün yer aldığı ziyarette, Obninsk Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Gurkin Evgeniy ile bu üniversitede eğitim gören Türk öğrenci Denizhan Kotan da bulundu.