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Nur Karaata Mayo Koleksiyonu Boyner'de

İSTANBUL (AA) - Nur Karaata tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Nur Karaata Swimwear (Nur Karaata Mayo Koleksiyonu), bu sezon itibarıyla Boyner'de tutkunlarıyla buluşuyor. Boyner'den yapılan açıklamaya göre, güncel moda trendlerini...

Nur Karaata Mayo Koleksiyonu Boyner'de
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İSTANBUL (AA) - Nur Karaata tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Nur Karaata Swimwear (Nur Karaata Mayo Koleksiyonu), bu sezon itibarıyla Boyner'de tutkunlarıyla buluşuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, güncel moda trendlerini takip eden ve bu trendleri en sevilen markaların çatısı altında müşterileriyle buluşturan Boyner, son olarak Nur Karaata Swimwear mayo ve bikini koleksiyonunu bünyesine kattı.

Nur Karaata Swimwear'in sade, şık ve fonksiyonel tasarımları bulunuyor. Koleksiyonda sadece Boyner'e özel tasarlanan ürünler de yer alıyor.

İstanbul'da İstinye Park, Emaar Square, Akasya AVM Boyner'de, Ankara'da ise Panora AVM Boyner mağazasında müşterilerle buluşan koleksiyon, Boyner.com.tr'de de satışa sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
BoynerNu Karaata
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