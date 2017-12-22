''Nuri Killigil: Namlunun Ucunda Bir Hayat'' filminin galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - TRT kanallarında yayınlanacak olan ve Türkiye'de yerli savunma sanayinin temellerini atan Nuri Killigil'in hayatının anlatıldığı ''Nuri Killigil: Namlunun Ucunda Bir Hayat'' televizyon filminin galası yapıldı.

TRT Tepebaşı Stüdyoları'nda gerçekleşen galaya, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, film ekibi ve davetliler katıldı.

Eren, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TRT olarak Türk milli savunma sanayisinin ilk kurucularından Nuri Killigil'in hayatını ekrana getirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Killigil'in Kafkas İslam Ordusunun komutanı olduğunu anımsatan Eren, ''Aynı zamanda Trablusgarp'ta Türk ordusuna liderlik etmiş büyük bir komutan. Cumhuriyet kurulduktan sonra sivil hayatında milli savunmayla ilgili ilk fabrikayı kuran ve hayatının sonuna kadar burada roket dahil birçok projesine çalışan, onlarca ülkeye ihracat yapan büyük bir milli kahramanımız. Proje yapımcı firma tarafından hazırlandı ve TRT'ye sunuldu. Biz de projeyi ekrana getirmekten mutluluk ve heyecan duyduk.'' diye konuştu.

İbrahim Eren, birçok proje için çalıştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

''Kudüs'le ilgili çalıştığımız bir proje var. Fahrettin Paşa'yla ilgili 2 yıldır çalıştığımız bir proje var. Dönem işlerini yapmak çok zor, hem maliyetli hem de zaman istiyor. TRT olarak dönem filmlerinde öncü olmaya devam edeceğiz. Dönem filmlerinde öncü kurum olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin tek kamu yayıncısı olarak son 3 yıldır Diriliş Ertuğrul başta olmak üzere Filinta, Payitaht Abdülhamid, Kafkas Sürgünü gibi filmler yaparak milli bilince bir katkı sağlamayı ana görevimiz olarak belirledik.''

Yapımcı İlkem Şahin ise Türkiye'nin köklü tarihine adını yazdırmış, unutulmaya yüz tutmuş kişilerin hikayelerini yeni nesillere ulaştırabilmeyi ve sinemanın gücüyle seslerini dünyaya duyurmayı amaçladıklarını söyledi.





- ''Cumhuriyet ideolojisinin ürettiği büyük bir değer''

Filmin senaryosunu yazan Atilla Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filme Nuri Killigil'in hikayesini anlatan bir belgesel olarak başladıklarını, yazdıkça senaryonun drama belgesele kaydığını belirtti.

Dramatik bir hayatı olan Killigil'in vatansever bir asker ve idealist bir adam olduğunu dile getiren Ünsal, ''Hayatı iki döneme ayrılıyor. Bir asker olduğu dönem var. Ondan sonra da silah ürettiği bir dönem var. Türkiye'de silah üretimine başlayan ve Cumhuriyet ideolojisinin ürettiği çok büyük bir değer. Maalesef ki sahip çıkılamamış. Uzun bir süre Türk ordusuna silah, mermi, havan topu, uçak, matara, kask gibi üretimler yapan bir insan. İkinci Dünya Savaşı'nda onun ürettiği silahlar askeriyede, polis teşkilatında çok yoğun olarak kullanıldı. Dünya silah lobisinin birtakım hamleleriyle Nuri Killigil'in silah üretimi engellenmeye başlıyor. Fabrikayı kapatma aşamasına geliyor. Daha sonra Orta Doğu'dan özellikle Filistin ve Suriye'den siparişler almaya başlıyor. Tekrar fabrika üretime başlıyor. Sonunda gizemli bir patlamayla hem hayatı hem silah üretim hikayesi sona eriyor.'' ifadelerini kullandı.

Filmde Nuri Killigil'i canlandıran Eray Türk de daha önce tarihi bir filmde oynamadığını ve Nuri Killigil'in hikayesinden çok etkilendiğini belirterek, ''Tarihi bir karakteri canlandırmak günümüz karakterlerinin dışında biraz farklı oluyor. Bir de asker rolü oynamak, o dönemdeki askerlerin fiziksel özelliklerini ve psikolojilerini anlamak çok kolay değil. Zorluğu da var ama çok güzel bir deneyimdi.'' dedi.

Enver Paşa'yı canlandıran Anıl Yıldız ise projenin içinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaşamış bir kahramanı canlandırmanın zor ama güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in yaptığı filmde, İbrahim Gündoğan, Sabri Özmener, Suavi Eren, Hakan Altuntaş, Ahmet Varlı, Kemal Topal, Salih Bozkuş ve Ceyhun Ergin de rol aldı.



