Nusaybin'de hareket halindeki kamyonet yandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde hareket halindeki kamyonet yandı.
Alınan bilgiye göre, Nusaybin-Midyat karayolu üzerindeki Demirkurt Jandarma Karakolu mevkisinde Ramazan Durmuş yönetimindeki 73 DD 535 plakalı kamyonetin motor bölümü hareket halindeyken alev aldı.
Kamyoneti yol kenarına çeken sürücü ve araçtan indikten sonra cep telefonuyla itfaiyeden yardım talebinde bulundu.
Olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ancak müdahaleye rağmen araç kullanılmaz hale geldi.
Yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan Nusaybin-Midyat karayolu, kamyonetin yoldan çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.